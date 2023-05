Po nenávisti a krveprolití spolu musíme pracovat na míru, řekl Bek na sjezdu sudetských Němců

„Jako občan a politik jsem vždy věřil, že cesta z Prahy do Berlína nevede jen přes Drážďany, ale i přes Mnichov, a že cesta z Prahy do Mnichova vede přes dialog se sudetskými Němci,“ řekl Bek. Prohlásil také, že posun ve vzájemných vztazích je všudypřítomný. „Je to poprvé, kdy zde český ministr stojí, aniž by potřeboval odvahu,“ uvedl s tím, že co dříve byla výjimka a co vyžadovalo odvahu, se stalo běžným. „Jsem za to šťastný,“ dodal.

Na úvod projevu, který Bek vedl v němčině, pozdravil sudetské Němce jako milé krajany, na což reagovali potleskem. „Milí krajané, chci vás srdečně pozdravit jménem české vlády, a zejména jménem českého premiéra Petra Fialy,“ prohlásil Bek. Uvedl také, že Češi, Němci a sudetští Němci jsou ve střední Evropě ti, kteří musí pečovat o demokracii, svobodu a právní stát a rozhodně čelit východní agresi. Reagoval tak na ruský vojenský vpád na Ukrajinu.