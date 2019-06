Nacionalismus byl příčinou „neštěstí 20. století“, uvedl Posselt. Sudetský sjezd by rád uspořádal i v Česku

Nacionalismus se v Evropě opět stává aktuálním tématem a kontinentu třicet let po pádu železné opony znovu hrozí rozdělení. Na tiskové konferenci v bavorském Řezně k úvodnímu dni třídenního 70. sjezdu sudetských Němců to prohlásil nejvyšší činitel sudetských Němců Bernd Posselt. Dodal, že Řezno bylo k tradičnímu setkání vybráno kvůli blízkosti hranic s Českou republikou, kde by se – až k tomu v budoucnu čas dozraje – mohl sjezd také konat.