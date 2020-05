Wo ist mein Heim? Bolavé česko-německé historii se dá postavit i čelem, ukazují v České Lípě

Mladý historik Tomáš Cidlina, který výstavu spolu s grafikem Pavlem Krausem připravil, však nad údajnou kontroverzí spojenou s českou hymnou v němčině jen kroutí hlavou.

„Znalost československé hymny byla pro české Němce vnějším symbolem přihlášení se k československé identitě. Píseň Kde domov můj byla mezi nimi známá v několika překladech už před první světovou válkou. Po vzniku republiky byl vybrán jeden, který se stal oficiálním,“ vysvětluje autor výstavy.

A dodává, že krokem nechtěl nikoho provokovat, ale naopak upozornit na to, že text hymny má pro Českolipsko specifický význam. „Autorem tohoto oficiálního překladu je totiž Wenzel Ernst ze Šluknovska, který působil během let 1863 až 1869 jako suplent na českolipské reálce.“

Století, ze kterého mrazí

Samotná výstava se přitom do žádných experimentů nepouští, je věcná a přesná. Návštěvníci procházející klášterním ambitem sledují posledních sto let optikou celostátních i místních událostí, každý z panelů uvádí citace charakterizující dané období z pohledu místního tisku či dokumentů. To doplňují související ukázky ze sbírek muzea či věrně vyrobené repliky, ze kterých zaujme například masivní model předválečného vojenského opevnění či návěstní sloup plný z dnešního pohledu až úsměvných politických plakátů z počátku 90. let.

Jeden motiv se však výstavou vine stejně jako zteřelá trikolora, jenž je grafickým symbolem tohoto pozoruhodného kulturního podniku: tak jako se za posledních 100 let radikálně měnila krajina Českolipska, zažilo hned několik zásadních zvratů i tamní obyvatelstvo.