Nacionalismus nás vrátí do doby před světovými válkami, varuje Posselt

Pojďme ještě jednou k dalšímu tématu, o kterém jste taky mluvil, tedy migraci. V roce 2015 Angela Merkelová prohlásila „Wir schaffen das“, tedy „Zvládneme to“. Zvládla to? Zvládli jste to?

Souhlasím s ním a souhlasím hlavně s českými přáteli, jako jsou Schwarzenberg nebo Štětina, kteří v tomto mají jasno. Měli byste být hrdí na to, že v této zemi máte řadu lidí na seznamu 87 osob, kterým Putin zakázal vstup do Ruska. Já jsem jediným v celém Bavorsku.

V Evropě máme extremisty nalevo i napravo, kteří jsou nacionalisti a některé z nich platí Putin. Podívejte se do Francie. Znám paní Le Penovou, je nacionalistkou, znám ji z Evropského parlamentu. Pan Mélenchon nalevo je stalinista a oba je podporuje Kreml. Jsou tu síly, které chtějí zničit Evropu. A my o nich musíme velmi otevřeně hovořit.

Svoboda projevu je věc normální a s politiky AfD diskutujeme v parlamentu i na veřejnosti. Ale musíme si uvědomit, že jsou to extremisti, na pravé straně nemají žádné jasné hranice oddělující je od nacismu, někteří z nich jsou národní socialisti, dokonce mnoho z nich. To je ten důvod, proč jsou sledováni.

Dám vám příklad. Evropský parlament před dvaceti lety přijal takzvaný „Posseltův plán“, který jsem dal dohromady a který se týkal vnějších hranic EU a odstranění vnitřních hranic. Navrhnul jsem několik věcí. A tehdy to zablokovalo samotné Německo. Ostatní to chtěli. A teď říkají - vy jste něco zablokovali a teď chcete naši pomoc? Já říkám: Každý, i v normálním životě, potřebuje někoho jiného dvakrát, třikrát za život. Solidarita je vždy v zájmu všech. Nacionalismus je egoismus s historickým konceptem.

Je to jako v Bibli. Nikdo není bez hříchu. Každý si musí vyřešit nejdřív své vlastní problémy a být solidární s ostatními. Není dobré vždy nejdřív mluvit o chybách ostatních. My děláme své vlastní chyby. Evropa může fungovat, jen pokud uvidíme solidaritu ze všech stran.

Zvládla to, co mohla, protože jsme nikdy dřív nezažili tak velkou imigraci. Abych byl upřímný, ona ji nevytvořila a nevytvořila ji touto slavnou větou. Má asistentka a já jsme byli v Praze s naší bavorskou ministryní Emilií Müllerovou rok před tím a během této návštěvy ji stále někdo z Bavorska volal a říkal: „Tady jsou uprchlíci, tam jsou uprchlíci, co máme dělat?“

To bylo rok před tím, než to Angela Merkelová řekla. Můj návrh v Evropském parlamentu, jak tohle vyřešit, je dvacet let starý. Tehdy jsem řekl: „Za 20 let budeme mít tento problém.“ Můžete si to najít v protokolech Evropského parlamentu. Angela Merkelová byla tehdy mladou ministryní životního prostředí. Tohle nemá s Merkelovou nic společného, já to považuji za mýtus. Vyřešila problém v Maďarsku a Makedonii, protože tyto státy se nacházely v nebezpečí, bylo tam plno uprchlíků. Nikdo jim nepomohl…

Ale ona je v Německu vítala…

Je trochu naštvaná těmi, kterým v této delikátní době pomáhala a kteří na ni teď útočí.