Posselt pro ČT: Politiku Angely Merkelové důrazně podporuji

Podle Posselta je ale důležité vidět, že si Merkelová získala svým přístupem také řadu obdivovatelů. „Vždycky, když se člověk velmi angažuje a dělá něco odvážného, s plným nasazením, získává mnoho kritiků i obdivovatelů. A samozřejmě: když se vám to daří, získáváte stále více obdivovatelů. A pokud se daří méně, přibývá kritiků.“

Podle Posselta ale není prostor pro drolení evropské politiky. Naopak by mělo docházet k její další integraci, díky čemuž bude Evropa schopna lépe potírat agresivní politiku Ruska. Zejména během jednání ministerských rad a summitů se podle něj často projevují „státní egoismy“, kterým právě Merkelová dokáže velice dobře čelit. „Svým klidným postojem získává v Evropě velké uznání,“ ujišťuje Posselt.

To, že kancléřka nemá v otázce migrace stoprocentní podporu od všech spolkových zemí (a nejhlasitějším odpůrcem je bavorský premiér Horst Seehofer), nepovažuje Posselt za nic překvapivého. „Bavorsko vždy dělalo svou vlastní politiku. Je to jeden z nejstarších státních útvarů v Evropě (…) Německo je federálním státem, takže nějaká centralisticky stanovená politika nemůže existovat. Jsou to spolkové země, které vytvořily Německo, ne naopak,“ připomněl mluvčí sudetských Němců.

Sobotkova návštěva v Bavorsku? Přátelská, uvolněná a konstruktivní, kvituje Posselt

V souvislosti s návštěvou českého premiéra Bohuslava Sobotky v Bavorsku vyzdvihl Bernd Posselt stále se zlepšující česko-bavorské vztahy. „Návštěva se odehrála ve velmi dobré a uvolněné atmosféře, a hlavně konstruktivní,“ pochválil Posselt jak českého premiéra Sobotku, tak i jeho bavorského protějška Horsta Seehofera. „Je důležité, že vztahy mezi Bavorskem a Českem jsou navazovány a pěstovány přímo, a ne přes Berlín,“ dodal.