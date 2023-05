Krutí generálové z dob Dárfúru válčí o moc a zlato v Súdánu. Rusko dychtí posílit vliv v regionu

Samotní Súdánci nepřestali demonstrovat za čistě civilní vládu a neuklidnila je ani rámcová dohoda z prosince 2022, podle které měla armáda předat moc do rukou civilistů k letošnímu 1. dubnu, což se ale již nepodařilo. Napětí vyvrcholilo poté, co RSF začaly rozmisťovat své členy po celé zemi včetně metropole Chartúmu bez svolení armády.

„Kromě osobních ambicí byla jádrem sporů mezi generály zejména jedna otázka: zda a jakým způsobem se RSF integruje do regulérní súdánské armády (vedené Burhánem), jelikož bylo zřejmé, že země nemůže mít dlouhodobě dvě armády. Logicky mělo jít o integraci RSF do regulérní armády, nikoliv naopak. To by však znamenalo značné omezení moci generála Dagala. V jeho případě by pak nešlo jen o ztrátu moci vojenské nebo politické, ale také ekonomické,“ podotkl Havlíček.

Dagalo vlastní mnohé súdánské zlaté doly a má široké podnikatelské portfolio, které ovládá prostřednictvím společnosti Al-Juneid vlastněné jeho příbuznými, upozornil Havlíček s tím, že generálům jde v první řadě o osobní zisk a moc.

„Lze předpokládat, že civilní vláda by měla snahu navrátit zlaté doly a další súdánské nerostné bohatství do vlastnictví státu, aby z něj mohl prosperovat i lid. V tomto kontextu se generálové nedokázali dohodnout na délce nového přechodného období, na jehož konci by předali moc civilní vládě. Armáda navrhovala dva roky, Hemedti s RSF deset let. Jde o absurdní návrhy, které měly za cíl pouze delší udržení u moci a vytvoření dostatku času na nalezení takových řešení, která by generálům zajistila vliv, bohatství a imunitu za své dřívější zločiny i po případném předání moci civilistům,“ vysvětluje analytik AMO.

Otázka, kdo by měl být komu podřízen v rámci nové hierarchie a boj o dominantní postavení mezi generály tak nakonec rozpoutala nový konflikt. „Vidíme tu šablonu z jižního Súdánu, který pak získal v roce 2011 nezávislost. Tam měly boje podobnou dynamiku – jednička a dvojka ve státě spolu nesouhlasily, měly svoje ozbrojené složky, vypukl konflikt, teď na severu vidíme to samé,“ poznamenal Doboš.

Video ČT24 z 18. 4. 2023: