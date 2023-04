Byla to noční můra, z Chartúmu je město duchů, popisují evakuovaní Britové situaci v Súdánu

Sedmatřicetiletý muž, který má dvojí občanství, podnikl nebezpečnou cestu poté, co se jejich dům v Chartúmu ocitl uprostřed přestřelky. „Bylo to hrozné. Jsem svobodný otec tří dětí, tak jsem kvůli nim musel zůstat v klidu. Říkal jsem jim, že je to jako hra,“ vzpomíná na prožitou hrůzu.

„Je fantastické být zpět. Byla to noční můra. Nikdy předtím jsme nic podobného neviděli,“ prohlásil muž, který neuvedl své jméno. „Ocitl jsem se uprostřed konfliktu. Docházelo k bombardování, ostřelování. Ostřelovali i dům vedle nás. Bylo to jako ve filmu s Jamesem Bondem,“ dodal.

Některým Britům se stalo, že se vydali na nebezpečnou cestu na leteckou základnu Vádí Sídná severně od Chartúmu a následně jim bylo řečeno, že záchranný let není pro ně. Například Babiker Mohamed, britský občan nyní pobývající ve městě Stoke-on-Trent, uvedl, že jeho žena Gayda a dva synové ve věku deset a šest let, cestovali do Vádí Sídná pět hodin. Na evakuační let se ale nedostali, prý kvůli tomu, že Mohamed nebyl s nimi.

Jeho rodina má sice platná víza pro vstup do Británie, nicméně jim bylo řečeno, že musí mít s sebou držitele britského pasu, aby mohli letět záchranným letem. Podle lékařky Nadiy Baasherové, která pracuje v Londýně, zůstalo v Súdánu uvězněno 75 jejích kolegů z britského státního zdravotnického systému.

I ona popsala, že panují zmatky kolem toho, kdo je oprávněný dostat se do záchranného letu. Mnozí lidé se ale vydali na leteckou základnu i s tím rizikem, že se do letadla nemusí dostat.