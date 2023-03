V Nizozemsku bodovala strana protestujících zemědělců. BBB chce přinést „zdravý rozum“

Pouhé čtyři roky stará strana BBB zanechala v nizozemské politice hlubší stopu, než se čekalo. Podle exit pollů získala 15 z celkového počtu 75 mandátů v horní komoře nizozemského parlamentu, který má pravomoc zablokovat zákony schválené v dolní komoře.

„Je běžné, že když lidé ztratí důvěru v politiku, zůstanou doma. Dnes ale ukázali, že už doma zůstávat nechtějí. Chtějí být slyšet!,“ hodnotí výsledek hlasování poslankyně BBB Caroline van der Plasová.

Nejistá budoucnost zemědělců

Dosud jediná poslankyně BBB, která se dostala do parlamentu v roce 2021, přijela po svém zvolení do Haagu na traktoru. Demonstrovala tím tehdy jediné téma strany, kterým byl odpor proti environmentální politice vlády.

Nizozemská vláda loni na začátku června představila plány na snížení emisí oxidu dusičitého a čpavku o 70 procent, v některých oblastech až o 95 procent. Podle vlády jde o „nevyhnutelnou změnu“. Vládnoucí koalice vyčlenila přes 24 miliard eur na financování změn, které pravděpodobně přimějí mnoho zemědělců drasticky snížit počet hospodářských zvířat nebo se jich úplně zbavit.

Zemědělci plány označili za nerealistické a začali pořádat protesty. Podle hnutí BBB je problém „zveličován“ a navrhovaná řešení jsou namířená proti zemědělcům.

„Mezi farmáři cítíte ten pocit bezmoci. Nevíme, co máme dělat. Cítíme neklid a máme pocit, že rozhodují o nás bez nás. Lidé říkají, že by měla existovat strana, která do celé té regulace vnese zdravý rozum. Právě teď cítíme velkou nejistotu ohledně naší budoucnosti,“ podotkla farmářka Trienke Elshofová.

BBB označuje problém za zveličený a řešení za nespravedlivá. Svůj záběr už ale také rozšířila do populistické platformy tradičních, konzervativních hodnot, odporu proti Evropské unii a proti přistěhovalectví. „Nejde jen o zemědělce, je to důležité i pro mnoho lidí z venkovských oblastí. A v těchto volbách jsme o tolik zesílili. Může to být zlom pro celou vládu,“ míní van der Plasová.