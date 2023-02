Demonstrace kvůli důchodům ve Francii pokračují. S reformou nesouhlasí až 75 procent lidí

„Nemůžeme přijmout posunutí odchodu do důchodu na čtyřiašedesát let ani prodloužení pracovních let. Polovina lidí ve věku odchodu do důchodu stejně nemá práci,“ vyjadřuje rozhořčení Pařížan Pierre. Podobného názoru je i Claude z pařížského předměstí. „Chci odejít do důchodu v šedesáti. Bylo by to možné, kdyby se zvýšily platy a vytvořila se finanční rezerva, z níž by se penze vyplácely,“ říká.

Ve Francii už začaly zimní prázdniny, stávky a demonstrace proto poleví. Hned po nich ale chtějí odbory tlak ještě zvýšit. Od sedmého března chtějí zemi paralyzovat, zastavit se má úplně všechno včetně dopravy. Právě v tento den se má v Národním shromáždění začít o reformě hlasovat.

Opozičnímu Národnímu sdružení se nepodařilo prosadit o této otázce referendum, ale vládní strany jsou pod stále větším tlakem. Zatím by měly mít dost hlasů potřebných ke schválení, nikdo ale nedokáže předvídat, co se stane, pokud budou celostátní stávky pokračovat několik dní za sebou.