Bezpečnost v Evropě se drobí, stěžuje si Lavrov. Invazi na Ukrajinu označil za válku

Ministři zahraničí členských států OBSE budou na setkání diskutovat o dopadech ruské invaze, bezpečnosti v Evropě a o fungování organizace. Na okraj zasedání ministerské rady se Lipavský zúčastní také akce, jejímž cílem je upozornit na zásadní porušování mezinárodního humanitárního práva během ruské války, zejména na případy masových vražd, mučení či útoků na civilní obyvatelstvo.

NATO přináší destrukci, tvrdí agresor

Podle Lavrova je však OBSE zcela v područí Západu, ztrácí na důležitosti a bezpečnost v Evropě se drobí. „Západ dělá přesně to, čemu se založením OBSE snažil předejít. Kope příkopy, které rozdělují. Kde se kope, může být někdo pohřben,“ vyhrožuje. Rusko patří stejně jako například Ukrajina nebo USA mezi členské země této bezpečnostní organizace.

Lavrov mimo to vznesl i další četná obvinění proti Severoatlantické alianci, která podle něj přináší destrukci a utrpení. Západ měl podle Lavrova možnost odvrátit ruskou invazi na Ukrajinu, ale nenaslouchal Moskvě, která požadovala mimo jiné to, aby se struktura NATO vrátila do roku 1997, tedy například před přijetí Česka do Aliance.

Rusko měsíce před napadením Ukrajiny v únoru opakovalo, že požaduje od Severoatlantické aliance a USA garance pro svoji vlastní bezpečnost. Mimo jiné chtělo záruku, že Ukrajině nebo Gruzii nebude umožněno vstoupit do NATO.