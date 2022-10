Německá vláda schválila provoz jaderných elektráren do jara 2023

„V kabinetu jsme finálně odsouhlasili zákon o jaderné energetice. Jako spolková vláda tak udáváme jasný směr. Pokračováním provozu všech tří jaderných elektráren posílíme stabilitu naší rozvodné sítě a vysíláme jasný signál ke snížení ceny elektřiny na trhu,“ napsal Lindner na Twitteru.

Im Kabinett haben wir das #Atomgesetz final abgestimmt. Damit geben wir als Bundesregierung eine klare Richtung vor: Wir stärken durch den Weiterbetrieb aller drei #AKW die Stabilität unserer Stromnetze & senden ein deutliches Signal, um den Preis am Strommarkt zu reduzieren. CL — Christian Lindner (@c_lindner) October 19, 2022

Německo chtělo původně odpojit poslední reaktory na konci letošního roku, ministr hospodářství ze Zelené Robert Habeck ale v září oznámil, že nukleární elektrárny Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku a Isar 2 v Bavorsku zůstanou kvůli energetické krizi jako rezerva provozuschopné do jara, přičemž třetí, kterou je zařízení Emsland v Dolním Sasku, se měla odpojit dle plánu. Liberální ministr financí Lindner chtěl ale zachovat v chodu všechna tři zařízení, a to do roku 2024.

Habeckův spor s Lindnerem zkomplikoval další postup, protože o prodloužení musí rozhodnout parlament. Do sporu nakonec v pondělí zasáhl kancléř Scholz, který oběma ministrům dopisem oznámil, že všechny tři jaderné elektrárny zůstanou k dispozici do 15. dubna. Oba ministři kancléřovo rozhodnutí podpořili.

Rozhodne Spolkový sněm, vláda tam však má většinu

Nyní o úpravě zákona budou jednat poslanci Spolkového sněmu, kde má vláda většinu. Očekává se, že pro návrh zvednou ruku také opoziční konzervativci, kteří ale chtějí stejně jako liberálové odpojit reaktory až v roce 2024.

O ukončení výroby elektrické energie z jádra v Německu rozhodla už předchozí vláda konzervativní kancléřky Angely Merkelové. Podnětem k tomu byla havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě v roce 2011.