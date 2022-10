V Lymanu jsme obklíčili přes pět tisíc Rusů, hlásí Ukrajinci

„Ruští vojáci s posádkou v Lymanu prosili své velení, aby jim dovolilo se stáhnout, ale odmítli je. V obklíčení je víc než pět tisíc ruských vojáků,“ prohlásil Hajdaj podle serveru RBK Ukrajina. Rusové mají podle něj nyní jen tři možnosti: pokusit se probojovat z obklíčení, vzdát se do zajetí, nebo zahynout. Ústupové a zásobovací cesty jim totiž ukrajinské síly již odřízly.

„Někteří se vzdávají, mají hodně zabitých a zraněných, ale operace ještě neskončila,“ upozornil mluvčí Čerevatyj.

Moskva označuje situaci ve městě za „mimořádně složitou“ a ruští komentátoři na sociálních sítích vyčítají ruskému velení, že obráncům Lymanu, kteří zaujali „kruhovou obranu“, chybí podpora dělostřelectva, nasazeného na jihu Ukrajiny k ostřelování Mykolajiva, poznamenala agentura Unian.

Arestovyč mírní odhady

Poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč počítá, že v obklíčení se podle různých zdrojů mohlo ocitnout od dvou a půl do pěti tisíc vojáků. Připustil, že situace se neustále mění a přesné informace chybějí. Ani se neví, zda je město úplně obklíčeno či zda Rusové ještě mají možnost ústupu, zvažoval Arestovyč podle ruské redakce BBC.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na sobotu uvedl, že Ukrajina ve válce proti Rusku převzala iniciativu a dosahuje výrazných výsledků. Konkrétně se zmínil o úspěších právě u Lymanu.

Pád Lymanu, který Rusko využívá jako zásobovací a dopravní uzel pro operace na severu Doněcké oblasti, by znamenal problém pro plány Kremlu ovládnout celý průmyslový region Donbas, analyzuje agentura Reuters. Ruské síly se podle ní potenciálně ocitly na pokraji jedné z nejhorších porážek na Ukrajině, a to den poté, co ruský prezident Vladimir Putin ohlásil anexi ukrajinských území.