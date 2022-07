Gazprom dál sníží dodávky plynu. Česko čeká v Bruselu vyjednávací zkouška

přehrát video Plán na omezení spotřeby plynu v EU Zdroj: ČT24

Dodávky plynu se sníží na 33 milionů metrů krychlových denně, oznámil Gazprom. V současnosti je provoz plynovodu omezen na zhruba 40 procent kapacity a dodávky se pohybují kolem 67 milionů metrů krychlových denně. Mluvčí německého ministerstva hospodářství uvedl, že pro snížení dodávek plynu plynovodem Nord Stream 1 neexistuje technický důvod. „Vzali jsem toto oznámení na vědomí. Podle našich informací neexistuje žádný technický důvod pro snížení dodávek,“ řekl. Nord Stream 1 je hlavní trasou pro transport ruského plynu do Evropské unie. Jeho maximální kapacita činí až 167 milionů metrů krychlových denně. Gazprom v polovině června snížil objem dodávek asi na 40 procent kapacity. Zdůvodnil to technickými problémy souvisejícími s kompresorovou turbínou, kterou partnerská německá společnost Siemens Energy poslala do Kanady na opravu. Zařízení se ale kvůli sankcím uvaleným na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu nemohlo z Kanady vrátit. Němečtí představitelé toto vysvětlení odmítli, Siemens Energy je naopak potvrdil. Kanada pak rozhodla o výjimce ze sankcí, která umožnila, aby se turbína vrátila do Evropy. Agentura Reuters v pondělí uvedla, že Siemens Energy již předal ruskému plynárenskému podniku Gazprom dokumentaci k opravené turbíně.

Na odpor vůči plánu Evropské komise se postavily státy jako Španělsko, Portugalsko, Řecko nebo Kypr, proto se mluví o „jižní rebelii,“ uvedl Obrovský. Proti jsou ale i Poláci a problém má s návrhem také Francie, dodal. Například Španělé argumentují tím, že hodně investovali do terminálu na zkapalněný zemní plyn a do obnovitelných zdrojů a není jejich chybou, že ostatní to neudělali. Další státy upozorňují, že z Ruska odebírají jen málo plynu nebo vůbec žádný. Necítí proto potřebu se dobrovolně omezovat. Poláci chtějí nižší závazek a Francouzům se nelíbí, že je pro všechny stejný. Maďaři pak samostatně vyjednávají s Ruskem o nových dodávkách plynu, a navíc od srpna zakážou vývoz energie ze země.