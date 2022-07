Maďarsko zakázalo vyvážet zdroje energie, chce těžit víc plynu i uhlí

Stávajícím jaderným blokům v Maďarsku by podle představ kabinetu Viktora Orbána měla být prodloužena životnost. Na jednání skupiny zemí C5 (Maďarsko, Česko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko) ministr Szijjártó rovněž uvedl, že bude uspíšena stavba nové elektrárny Paks II. Stavební práce by podle něj mohly začít už v příštím roce, uvedla agentura APA.

Těžba zemního plynu by se podle plánů maďarské vlády měla zvýšit ze současných 1,5 na dvě miliardy metrů krychlových ročně. Vláda navíc uložila ministrovi zahraničí Péteru Szijjártovi, aby zajistil dodatečné dodávky plynu ze zahraničí. Zvýšit by se měla také domácí produkce uhlí. Zákaz vývozu zdrojů energie se týká i palivového dříví.

Před výpadky dodávek zemního plynu do Evropy a jejich následky varovala šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová. „Vyhlídky zůstávají mimořádně nejisté. Mějme na zřeteli, že další výpadky v dodávkách zemního plynu by mohly uvrhnout řadu ekonomik do recese a vyvolat globální energetickou krizi. To je pouze jeden z faktorů, které mohou už tak obtížnou situaci zhoršit,“ uvedla Georgievová. „Bude to obtížný rok 2022 a možná ještě obtížnější rok 2023,“ dodala.