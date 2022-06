Fiala se v Paříži sejde s Macronem. Proberou energetiku, předsednictví EU či Ukrajinu

Praha a Paříž dlouhodobě spolupracují v jaderné energetice, o níž budou politici rovněž jednat. Francouzská státní energetická společnost EDF je jedním z kandidátů na dostavbu elektrárny v Dukovanech. Tématem bude i zkapalněný zemní plyn (LNG) a vzájemná spolupráce obou zemí.

Francie i Česko odsoudily ruskou agresi na Ukrajině. Fiala byl mezi prvními vysoce postavenými státníky, kteří již v březnu jeli do Kyjeva. Za Francii ukrajinskou metropoli na konci května navštívila ministryně zahraničí Catherine Colonnaová. Macron opakovaně uvedl, že Ukrajinu navštíví „ve správnou chvíli“, na cestu se zatím nevypravil.

„V tuto chvíli jsou česko-francouzské vztahy na dobré úrovni. Na první pohled to akorát na české společnosti není vidět, protože zatím není nastavena na to, že by zahraniční politika či mezinárodní vztahy byly důležitější než domácí politika, která je založena na finančních otázkách,“ komentoval návštěvu v ČT politolog Michal Pink.