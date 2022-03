Ukrajinská armáda se soustředí na protivzdušnou obranu, Bidena čeká hovor s Čínou

Obrana Kyjeva je pevná a postup ruských jednotek se zastavil – po nástupu do funkce řekl nový šéf ukrajinských jednotek v oblasti metropole. Oleksandr Pavljuk velel operacím na Donbase, teď převzal obranu hlavního města, které se ruské jednotky snaží obklíčit. To se jim ale zatím nepodařilo a uchylují se podobně jako v případě jiných měst k ostřelování obytných čtvrtí.

Postup Ruska podle západních rozvědek vázne. Závislost na zpevněném povrchu, slabá logistika, morálka i souhra s letectvem jsou v očích znalců důvody k hledání posil. Podle Kyjeva chce Moskva skrze provokace zatáhnout do bojů hlavního spojence: Minsk. Podle běloruského lídra Alexandra Lukašenka, který zapojení do bojů odmítá, to ale není potřeba. Kyjev nicméně odkazuje na pár dní starý incident. Ruské stíhačky vydávající se za ukrajinské měly ostřelovat vesnici v Bělorusku.

Ukrajinská média hlásí další civilní oběti po ruských útocích. Při ostřelování Kyjeva zemřeli nejméně dva lidé. V obci u metropole zahynulo při útoku ruské armády dvouleté dítě, čtyři lidé utrpěli zranění. Nálet na ubytovnu v Černihivu nepřežila pětičlenná rodina. Ruské jednotky podle zdroje z Pentagonu převzaly kontrolu nad městem Izjum jihovýchodně od Charkova. Bomba večer zasáhla i tamní tržiště.

Záchranáři se také nemohou dostat k lidem pod troskami bombardovaného divadla v Mariupolu. Podle ukrajinských médií práci komplikuje pokračující ostřelování místa ruskou armádou. Počet obětí tak zatím neznají. Jisté je ale to, že kryt pod divadlem ruské bombardování vydržel a dosud se z něj podařilo dostat 130 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu OSN zdokumentovala 780 úmrtí civilistů – varovala ale, že skutečné počty obětí budou jistě mnohem vyšší. Ukrajinská vláda jich jen v Charkově a Mariupolu eviduje asi tři tisíce.