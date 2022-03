Když Západ vyhlásí bezletovou zónu nad Ukrajinou, Rusko si netroufne ji narušit, tvrdí Perebyjnis

Perebyjnis uvedl, že o cestě Petra Fialy a dalších státníků do Kyjeva se dozvěděl o něco dříve než veřejnost a celou noc pořádně nespal z obavy, jak dopadne. Doufá v to, že by tato akce mohla nastartovat návštěvy dalších politiků na Ukrajině.

„Náš prezident už řekl, že zve všechny světové lídry a politiky. Tím by ukázali svou podporu a solidaritu, ale navíc by nepřetržité návštěvy světových politiků přispěly také k bezpečnosti na Ukrajině,“ myslí si velvyslanec.

Dodal, že si je jistý, že se ukázalo, že armáda a ukrajinské bezpečnostní složky jsou schopny zajistit ochranu vrcholných politiků ze zahraničí.