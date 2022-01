Dodávky zbraní Ukrajinu nespasí, míní experti. Dohoda s Ruskem může stát na jaderných zbraních

1) Nerozmisťovat zbraně a síly v oblastech, kde by to druhá strana vnímala jako ohrožení národní bezpečnosti.

Americká strana však podle něj nemá příliš času na protahování jednání, a to kvůli blížícím se listopadovým volbám ve Spojených státech. „Všichni se budou snažit ukázat, jak jsou tvrdí na Rusko, a to nebude ten nejlepší okamžik k dosažení kompromisu,“ myslí si velvyslanec.

Součástí kompromisu by podle něj mohly být jaderné zbraně, což však znamená, že by dohoda mezi Spojenými státy a Ruskem přišla až za několik měsíců. „Jsou to technické záležitosti, že si i ruská strana musí uvědomovat, že nějaký jednoznačný výsledek takových jednání v rozsahu jednoho, dvou, tří týdnů je v podstatě technicky nemožný,“ uvedl Kmoníček.

Zásadní však podle něj bude pro uzavření dohody i správné načasování. „Je důležité jednání roztáhnout do dostatečně dlouhé doby a přesně načasovat psychologicky ten okamžik, kdy už jsou obě strany tak nespokojené, že raději udělají kompromis,“ dodal velvyslanec.

Některé výroky ze Západu Ukrajině škodí, řekl Šedivý

Rusko soustřeďuje u společných hranic podle odhadů více než sto tisíc vojáků. Jejich stanoviště se táhnou od společné hranice na severu Ukrajiny až po okupovaný Krym. Na mnoha místech se množství vojáků ještě zvýší, protože je tam soustředěna vojenská technika, ale zatím bez osádek, které by ji obsluhovaly.

Objevují se navíc zprávy, že Rusko povolává za účelem cvičení i armádní zálohy. I bez toho by pro něj ukrajinské ozbrojené síly nepředstavovaly bez cizí pomoci příliš vážného nepřítele. Co do počtu vojáků má Moskva k dispozici téměř trojnásobnou sílu. Ve vzduchu pak dokonce více než desetinásobnou. A rovnat se jí Ukrajinci nemohou ani co do počtu tanků, obrněných jednotek a dělostřelectva.