Reportéři bez hranic registrují 488 vězněných novinářů, nejvíce od roku 1995

Rekordní počet zadržených novinářek

„RSF také dosud nikdy nezaznamenala tolik zadržených novinářek,“ poznamenává organizace s tím, že ženy tvoří přes dvanáct procent všech vězněných reportérů. V Bělorusku je například za mřížemi více žen než mužů.

Organizace nicméně registruje již několik let v řadě i pozitivní vývoj, kterým je klesající počet zabitých žurnalistů kvůli výkonu jejich povolání. V letošním roce byl tento údaj nejnižší za posledních dvacet let.

„Tento klesající trend, který se od roku 2016 zvýrazňuje, lze vysvětlit zejména vývojem regionálních konfliktů (Sýrie, Irák a Jemen) a stabilizací válečných front po letech 2012 až 2016, které byly zvláště smrtící,“ vysvětlují Reportéři bez hranic.

Podle Deloirea hraje roli také to, že v důsledku pandemie novináři méně vycházeli do terénu a nedostávali se tudíž tolik do situací, v nichž jim hrozilo riziko. Na druhou stranu je „možná vedla jistá forma autocenzury“ k tomu, aby tolik nevyhledávali nebezpečná místa, dodal generální tajemník RSF.