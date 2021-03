Lidé si na novinářích vylévají vztek kvůli covidu. Média jsou poslové špatných zpráv, vysvětlují sociologové

Publikum novináře mnohdy viní z šíření covidu i ze smrti svých blízkých. Vulgárně jim nadává a na snahu o seriózní diskuzi většinou vůbec nereaguje. O konstruktivní kritiku jde jen v několika málo případech.

Od začátku koronavirové pandemie si na takové zprávy museli zvyknout i ti, jejichž texty či reportáže obvykle velký rozruch nepůsobí. To je případ třeba Petra Koubského z Deníku N, který běžně píše o vědě a technice, teď je ale jeho hlavním tématem covid.

„Věda a technika není oblast, která by vzbuzovala příliš vášnivé emoce. Maximálně když napíšeme, že neexistují létající talíře, tak se od spousty čtenářů dozvíme, že jsme hlupáci, protože oni v nich dávno letěli. Ale pandemie to zásadním způsobem změnila, takže jsem zavalen tolika odezvami, interakcemi, maily, že jsem na to opravdu nebyl zvyklý a za celý rok jsem si na to ještě nezvykl,“ říká Koubský.

Naopak Ludmila Hamplová ze Zdravotnického deníku podobné reakce dobře zná. Její články se totiž už dřív často dotýkaly citlivých témat jako očkování nebo alternativní medicína. „Jsem do určité míry zvyklá, že čtenáři nereagují pozitivně, spíš naopak. Ale to, co zažívám v posledních měsících, je větší intenzita a větší objem. Zároveň i větší agresivita, zprávy jsou mnohem osobnější a agresivnější. Někdy až nenávistné,“ uvádí Hamplová.