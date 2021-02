Už rok někteří novináři pracují v krizovém režimu. Nereportují o válce ani zemětřesení, ale o covidu

„Při první vlně jsem cítil obrovskou podporu lidí a tu teď necítím. Sester si vážili, sám jsem do nemocnice vozil dárky, lidé mi psali, nabízeli podporu, pekli koláče, já zdravotníkům ob den přivezl plné auto dárků jako projev solidarity. Při druhé vlně o tom lidé nechtěli slyšet a trochu na to zapomněli. Stalo se mi, že mě i vyslýchali, jestli jsou mé fotografie realita, jestli jsem je nenahrál,“ popisuje změnu fotograf společnosti Mafra David Neff.

Byly to náročné měsíce, shodují se všichni, kdo se v terénu s množstvím ochranných pomůcek setkávají s nakaženými nebo potenciálně nakaženými a realitu se snaží předat svým čtenářům, divákům nebo posluchačům. Co se podle novinářů změnilo nejvíc, je atmosféra. Před rokem byla přátelská a nadějná, teď je zoufalá a často lhostejná.

„Z mnohých novinářů se z týdne na týden stali skutečně krizoví reportéři. Obvykle je ovšem krizový reportér člověk, který odjel do zahraničí za válkou, přírodní katastrofou, teroristickým útokem a pak se zase vrátí domů. Ale my jsme teď v krizové situaci doma, novináři se z ní nemůžou vyvázat, nemůžou se vrátit domů, kde je všechno v pořádku,“ popisuje možný nápor na novináře socioložka médií z Masarykovy univerzity Johana Kotišová.

Neviditelný nepřítel

Například fotograf David Neff, který celý rok fotí v nemocnicích a za snímky z Nemocnice Na Bulovce z loňského jara získal cenu Czech Press Photo, říká, že se v krizi zatím necítí. Ve své profesi je zvyklý jezdit na místa, odkud ostatní spíš utíkají. Přiznává však, že některé situace jsou nepříjemné.

„Ve válce je nepřítel hmatatelný, víte, kde je, kde se schovat, co si můžete dovolit a co ne. Teď je nepřítel neviditelný, nevíme, jestli se vzájemně nenakazíme. To je nepříjemné. Podobnou situaci jsem zažil, když jsem dělal reportáž poblíž jaderné elektrárny Fukušima, když Japonsko zasáhla tsunami. Tehdy se ještě nevědělo, co se s Fukušimou stane, a ono se to pak skutečně stalo. Já jsem tam byl s kolegy na dohled a ten pocit byl strašný. Nevíte, jestli už to máte spočítané,“ připodobňuje Neff.

Podle analytičky Johany Kotišové hrají čeští novináři v pandemii ještě jednu roli – instruktážní. „Novináři do velké míry suplují roli politických představitelů v tom, že lidem vysvětlují, jak se mají chovat. Že jim překládají chaoticky se měnící nařízení a opatření tak, aby se podle toho mohli zařídit,“ dodává.

