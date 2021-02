Rok s covidem změnil zpravodajství. Dělá se na dálku, novináři si osvojili nové termíny a do popředí se dostali vědci

„Když jde do tuhého a když je tu evidentní poptávka po co nejserióznějších informacích, jsou to média veřejné služby. To je skvělá informace pro ta samotná média, je to do jisté míry i pozitivní informace o populaci, že v okamžicích, kdy jde do tuhého, umí rozlišit, kde by měla hledat kvalitní informační zdroje,“ komentuje to sociolog médií Jaromír Volek.

Od solidarity ke kritice

„Televize asi nejvíc ze všech médií potřebuje být při tom. Potřebuje to ukázat, potřebuje mít obrázky, potřebuje být v kontaktu. A covid v tom znamenal totální přelom. Takže uplynulý rok byl ve znamení hledání cesty, co dál. Jakým způsobem dál přinášet televizní zpravodajství, aby odpovídalo standardům a zároveň, aby vyhověl tomu, co se děje okolo nás,“ vysvětluje zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize Michal Kubal.

I když novináři stále pracují ve ztížených podmínkách a zpracovávají jedno téma neustále dokola, situace se od loňského roku přece jen změnila. Přibylo kritiky, ubylo nepřesností, změnily se také příběhy, které ve společnosti dominují.

„Nejdřív jsme byli v šoku, čekali jsme, co na to vláda, psali jsme každé slovo o tom, co se bude dít, a snažili jsme se to nějak interpretovat. Postupně se to měnilo v to, co žurnalistika má být, to znamená informovat, ale s kritickým pohledem na věc. A pro Hospodářské noviny to byl pohled na ekonomiku, kde byly obrovské dopady,“ popisuje proměnu zpravodajství v uplynulém roce vedoucí domácího oddělení Hospodářských novin Jana Klímová.

Už to také není pouze covid, o kterém média informují. I když stále dominuje. „Už je to spíš takové vytrvale přítomné téma, které vnímáme, že ovlivňuje spoustu věcí a občas se tam chtě nechtě objevuje, ale už to není něco nového. Třeba kapacity zdravotního systému nebo stoupající počet mrtvých, to jsou ukazatele, které se teď diskutují víc než na jaře. Na jaře to bylo hodně hnané motivy solidarity, výpomoci různých profesních skupin. Dokonce i komerční televize se snažily šířit osvětu, jak si mýt ruce. Na jaře 2020 jsme se všichni vzdělávali a teď se naopak učíme, co to bude znamenat do budoucna,“ vysvětluje analytik Rožánek.