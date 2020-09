Kuchyň místo redakce. Vysoké počty nakažených vrátily novináře preventivně domů

Na týmy pracuje například i Český rozhlas. „Jsme rozděleni na dva základní týmy tak, abychom se nepotkávali anebo potkávali co nejméně. A máme taky tým reportérů, kteří vůbec nechodí do budovy mezi ostatní a kteří fungují zvenku,“ vysvětluje ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.

„Vrátili jsme se k opatřením, která jsme měli na konci jara. To znamená, že část týmu necháváme doma,“ říká šéfredaktorka ČTK Radka Marková. „Část provozu je v Četce směnná sama od sebe, tak se snažíme dělat to tak, aby se nám nepotkávali ti samí lidé. Máme část editorů natrvalo pracujících z domova. A ti, kdo se střídají, tak se střídají tak, aby v rámci openspacu dokázali zajistit požadované rozestupy,“ popisuje.

Kromě toho novináři postrádají také interakce mezi sebou. „Chybí jakási inspirace mezi kolegy. To vidím jako největší problém, že si spolu o tématu nemůžou pokecat a musejí si zavolat, to všechno prodlužuje výrobu toho obsahu,“ naráží na další problém Radek Kedroň z iROZHLAS.cz

„Zasahuje to především do podstaty naší práce. Ta je založená na setkávání se s lidmi, na rozhovorech, na tom, že jsme s kamerou na místě dění,“ doplňuje šéfredaktor zpravodajství České televize Petr Mrzena.

Právě taková opatření totiž popírají základní myšlenku práce novináře – být na místě, kde se něco děje. „Novinařina je práce terénní, takže my do toho terénu chodit musíme,“ upozorňuje Radka Marková z ČTK.

Změna je také v tom, jak novináři k informacím ohledně situace kolem koronaviru přistupují. Okolnosti je naučily, že ne vše je tak, jak to zprvu vypadá. „Poučenější jsme, předpokládám, všichni v tom, že to, co říká vláda, jaká opatření nám sděluje, že je musíme brát s velkou rezervou, protože dost často jsou to věci protichůdné a to, co řeknou jeden den, tak druhý den neplatí,“ upozorňuje Jiří Kubík ze Seznam Zpráv.

V aktuálně nastaveném chodu jsou redakce připravené fungovat, dokud to bude potřeba. Většinou mají i krizový plán, například Český rozhlas by v nejhorším případě spojil všechny stanice do jedné.

Jakými opatřeními se české redakce brání koronaviru uvidíte v neděli ve 22:10 v pořadu Newsroom ČT24.