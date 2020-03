Koronavirus skloňují každý den, setkat se s ním nesmí. Redakce zavádějí preventivní opatření

Reportoval ze zemětřesení, pokrýval uprchlickou krizi, koronavirus přesto řadí k těm nejsložitějším situacím. „Tady je totiž velmi těžké říkat příběh pomocí obrazů. Je jednoduché ukázat zemětřesení, můžete vidět ruiny, ale v tomto případě musíte s lidmi mluvit a naslouchat jejich příběhům,“ říká novinář Pilati. Práci mu komplikuje také nařízení italské vlády – to médiím zakazuje mluvit s lékaři.

„Pracuji jedině venku. Je lepší, když se svými kolegy zůstaneme co nejméně v kontaktu. Protože jsem pracoval v zónách, kde se virus velmi silně rozšířil. Takže je tu jistý risk, já jsem risk. Musím zůstat v určitých destinacích, kde zpovídám lidi, ale pouze za použití držáků na mikrofon, za použití roušek,“ popisuje svou každodenní rutinu.

Jari Pilati v redakci už nebyl přes dva týdny, přesto o koronaviru neustále informuje. A to i z těch nejohroženějších italských regionů. Coby reportér italské televize RAI se kromě sebe snaží před nákazou chránit i další členy redakce.

Home office a porady po telefonu

V Česku to na některých místech nevypadá jinak. Veřejnost má například už od začátku března zákaz vstupu do budovy Českého rozhlasu. Regionální Deníky omezují meetingy a porady dělají on-line nebo telefonicky.

Redaktoři ze Seznam Zpráv můžou pracovat z domova. To už ale neplatí pro ty, kteří natáčí pro Televizi Seznam. „My ty zprávy musíme fyzicky vyrobit, což znamená natočit, ustříhat, dojet za lidmi pro obrazový materiál. Tudíž, abychom měli home office, to pro nás nepřipadá v úvahu, protože my bychom neodvysílali zprávy,“ vysvětluje šéfredaktor zpravodajství Televize Seznam Pavel Cyprich.

V Hospodářských novinách si povinnou práci z domu vyzkoušeli všichni. Trénovali tak pro případ nucené karantény. Jinde se do práce další lidé naopak povolávají, například do České televize. Na výzvu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání totiž televize začala Události živě tlumočit do znakového jazyka.