Médiím během koronakrize vzrostla sledovanost. Redakce ale musely peníze místo inzerce hledat jinde

Lidé si začali svých oblíbených médií víc vážit

Kromě nových předplatitelů tak získali peníze na provoz, nový obsah i spuštění nového webu. To, co ze začátku vypadalo na krizi, se tak nakonec ukázalo jako nová příležitost.

„Lidé si najednou uvědomili, že mít po ruce kvalitní a přesné médium je důležité. Řekl bych, že to i lidem připomnělo, jakou média potřebují podporu a že nežijí jenom tak ze své podstaty. Myslím, že i některé alarmující zprávy o hospodaření médií lidem napověděly, aby svá oblíbená média nějakým způsobem podpořili,“ řekl šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka.

Obavy do budoucna ale přetrvávají. „Žádný návrat k normálu neexistuje, bude jenom nový normál a my čekáme na to, jaký bude,“ vzkazuje redakcím, které se snaží připravit na „pokoronavirovou éru“ Pavel Brabec z Asociace českých reklamních agentur.

Některé změny jsou už teď vidět. Například na zpravodajských serverech ubývá klasických reklamních bannerů a přibývá placených textů označených jako inzerce. Podle lidí z oboru je to jen jeden z mnoha trendů, který dění kolem koronaviru jen urychlil.

Vhled do aktuální finanční situace českých komerčních médií nabídne v neděli večer pořad Newsroom ČT24, ve vysílacím čase nově od 22:10.