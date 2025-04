SOUHRN: Zásadní události neděle 13. dubna

Řidiči by si měli dát pozor na podvodný web napodobující oficiální prodejní portál s dálničními známkami edalnice.cz. Podvodná stránka nemá s oficiálním webem nic společného. Obsahuje sice správný ceník, po zaplacení částky ale řidiči dálniční známku neobdrží. Na podvod upozornil státní podnik Cendis, který oficiální e-shop provozuje.





Datová centra budou do roku 2030 potřebovat dvakrát více energie než v současné době. Celková poptávka po elektřině z datových center se zvýší na 945 terawatthodin, což je o něco více než spotřeba elektřiny v Japonsku. Hlavním pohonem růstu bude umělá inteligence, poptávka po elektřině z datových center pro AI by se měla do roku 2030 zvýšit až čtyřnásobně.