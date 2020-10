Lékaři chtějí, aby lidé viděli, co všechno musí dennodenně podstupovat, říká reportér o natáčení na covidovém oddělení

Jako v Itálii a ve Španělsku, kdy zahraniční kolegové informovali o dění v první linii, tak samozřejmě i čeští novináři natáčeli tyto reportáže. Ovšem tehdy to bylo o něco náročnější z toho pohledu, že nikdo netušil, jak nebezpečný může virus být a zda je vůbec nějak mimořádně nebezpečný. Takže tehdy to pro novináře byla skutečně veliká výzva a myslím, že řada z nich udělala správně, že informovala o první linii. Protože pro diváka je důležité sledovat i to, co za normálních okolností nemá šanci vidět. Práci záchranářů, odběrových týmů, laborantů nebo třeba právě práci zdravotníků na odděleních.

Takové natáčení není vůbec jednoduché. Je k němu potřeba řada povolení, a to nejen od vedení nemocnice, ale také od samotných zdravotníků, například od primáře oddělení, protože natáčení může být do jisté míry rizikové. Nejenom pro nás pro novináře, ale také pro zdravotníky, a hlavně pro pacienty. Samotné natáčení je složité, protože musíme dbát na celkem přísná opatření tak, abychom nikoho neohrožovali, z tohoto pohledu je to velmi neobvyklé a mimořádně náročné hlavně psychicky.

Proč podle vás všechna rizika spojená se vstupem novinářů na oddělení lékaři a sestry podstupují?

Ochota zdravotníků je teď o něco větší, než byla na jaře. Hlavně proto, že společnost je rozdělená. Část považuje covid za nějakou formu chřipky a část nemoc přeceňuje. A málokdo má možnost nahlédnout do první linie, do tak exponovaných míst jako ARO a jednotka intenzivní péče. A málokdo má představu o tom, jakou práci tam musí zdravotníci odvádět. Hlavně zdravotní sestry, protože to je skutečně obdivuhodné penzum práce, kterou tam musí nechat.

Ochota zdravotníků je teď o něco větší hlavně proto, že mají sami zájem, aby lidé viděli jejich práci, aby měli možnost nahlédnout, co všechno musí dennodenně podstupovat. Chtějí také, aby si lidé uvědomili, že nemoc není radno podceňovat, a teď nemá cenu řešit, jestli je covid nebezpečný, jestli je to forma chřipky nebo jestli je to mnohem závažnější. Zdravotníci chtějí ukázat, že péče o pacienty, které to nějak významně postihlo, je velmi náročná. Protože se pohybujete mezi pacienty, které možná od smrti dělí skutečně hodiny. A to potom náhled na celou záležitost trochu změní, takže pro mě bylo tohle natáčení obrovskou zkušeností. Když jsem měl možnost vidět, jakým způsobem může člověk skončit, pokud se k viru přidají i další komplikace, tak je to rozhodně něco, co ve vás zůstane, možná navždy.

Co je na takové práci novinářsky nejtěžší?

Nejtěžší je dodržovat všechna opatření, která eliminují rizika. Nejenom ve vztahu ke mně jako novináři, ale také ve vztahu ke zdravotníkům a pacientům. Musel jsem se tam pohybovat velmi opatrně, k pacientům jsem se nepřibližoval nějak blízko a musel jsem vyhodnocovat, kde se můžu pohybovat, abych nepřekážel zdravotnickému personálu. Pro mě to bylo mimořádně psychicky náročné hlavně ve chvílích, kdy vidíte na monitorech jména pacientů, vidíte jejich tváře a uvědomujete si, že jsou to lidé často velmi nemocní, ale nebýt covidu, tak tady mohou být třeba pět, deset nebo patnáct let a teď se pohybují na hraně života a smrti.