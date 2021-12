Biden slíbil navýšit vojenské síly na východním křídle NATO

Rusku je podle Babiše třeba jasně říct, že případná vojenská agrese proti Ukrajině by se mu nevyplatila a znamenala by uvalení ekonomických a politických sankcí. „Pokud Rusko zmírní napětí, nebráníme se diplomatickým jednáním, ale míč je teď na straně Ruska. Případná jednání s Ruskem by měla proběhnout mezi NATO a Ruskem, žádní spojenci by neměli být vynecháni. Za důležité považuji, aby spojenci postupovali jednotně a nikdo neměl pocit o nás, bez nás,“ míní Babiš a ocenil Bidenovo ujištění o připravenosti USA bránit spojence.

Bílý dům ve středu uvedl, že Biden chce v telefonátu lídrům Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Bulharska a Rumunska přiblížit závěry svého hovoru s Putinem, „vyslechnout si jejich názory na aktuální bezpečnostní situaci a zdůraznit zapojení Spojených států do transatlantické bezpečnosti“.

Putin se dlouhodobě ohrazuje proti rozšiřování Severoatlantické aliance na východ a v úterním rozhovoru s Bidenem požadoval záruky, že se tak nestane. Americký prezident mu je podle Bílého domu odmítl dát a řekl, že každá země má svobodnou volbu ohledně toho, s kým uzavře spojenectví.

Varování z obou stran

Ve čtvrtek ruského lídra vyzval ke stažení vojsk od hranic s Ukrajinou britský ministr obrany Ben Wallace. „Jakékoliv kroky Ruska, které by ohrozily suverenitu Ukrajiny, nejen že by měly vážné důsledky - měly by dlouho trvající důsledky pro Rusko,“ zdůraznil Wallace. Apeloval na Putina, aby se vyhnul jakýmkoliv činům, jež by mohly spustit krvavou občanskou válku na okraji Evropy. „Vyzval bych ho jen, aby si to znovu promyslel. Nemyslím si, že by Rusko tyto následky chtělo,“ doplnil.