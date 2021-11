Nejstarší ruská lidskoprávní organizace je v ohrožení. Prokuratura chce zničit Memorial

Ruské státní orgány teď chtějí věc dohnat až do konce - kompletně organizaci rozpustit. V roce 2018 měla přes 60 poboček a přidružených organizací roztroušených po celém Rusku, pracují pro ni stovky osob. A kromě zrušení organizace Mezinárodní Memorial žádá prokuratura také o uzavření jejího sesterského uskupení Lidskoprávní centrum Memorial.

Pro Kreml je Memorial trnem v oku už od jeho založení na konci 80. let. V roce 2016 ho Moskva podobně jako další jiné nevládní organizace nebo média zahrnula na seznam zahraničních agentů. Od té chvíle se ještě zvýšil tlak úřadů, které organizaci vytýkají kromě obsahu i například formální záležitosti kolem provozu kanceláří.

Memorial postup označil za nezákonný a chce se odvolat. Krok odsoudila i Rada Evropy. Podle organizace sdružující 47 evropských a šest pozorovatelských zemí by rozhodnutí jen prohloubilo krizi demokracie v Rusku.

„Vyzýváme proto úřad ruského generálního prokurátora, aby přehodnotil své rozhodnutí týkající se nejstarší a nejvýznamnější lidskoprávní organizace v Rusku,“ uvedla generální tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinovičová Buričová.

Putin prý o ničem neví

Moskva věc odmítla komentovat s tím, že prezident Vladimir Putin o situaci neví, bude ale informován v rámci přehledu událostí. Ještě před čtrnácti dny přitom Memorial prezentoval aktuální zprávu o počtu politických vězňů v zemi. V Rusku číslo stouplo na 420.

Podle Sergeje Davidise z organizace Memorial jsou političtí vězni perzekvováni za pokojné vyjádření svých práv a svobod nebo za příslušnost k určitým skupinám. Úřady se je snaží zavřít za jejich politické názory pomocí nepodložených informací.

K zakladatelům Memorialu patřil sovětský disident a nositel Nobelovy ceny za mír Andrej Sacharov. Organizace proslula především odhalováním zločinů stalinismu. Letos zemřel její další významný představitel, první ruský ombudsman pro lidská práva Sergej Kovalev. Ten už v roce 1995 prohlásil, že není možné žit ve státě, kde jeho špičky lžou.

Redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup uvedl, že Memorial má v Rusku slušné renomé, a to i u nepolitické části veřejnosti. Obává se, že zrušení organizace je logický důsledek tlaku na heroizaci Josifa Stalina, který je vnímán tak, že to byl on, za jehož vlády SSSR zvítězil v druhé světové válce.

„Kdyby byl zrušen, vznikla by obrovská mezera, co se třeba týče vzdělávacích programů. Oni pořádají různé soutěže dětí, kteří píší o svých předcích. Lidé, kteří se v tom angažovali, to nedělali pro peníze, takže předpokládám, že v činnosti budou pokračovat i dál,“ uvedl Soukup v pořadu Horizont ČT24.

Terčem razií byl Memorial opakovaně. Zejména kvůli upozorňování na případy politické perzekuce. Uskupení samo sebe označuje spíše za hnutí než za organizaci. Jeho členové jsou vězněni například v Čečensku.