Jurij Dmitrijev věnoval život odhalování Stalinových zločinů. Zastánci historika tvrdí, že padl Kremlu v nemilost

Krátce po nalezení obou míst se pustil do identifikace obětí a psaní knihy The Book of Remembrance. Prací trávil veškeré dny i noci, na nic jiného mu čas nezbýval. Rodina se v té době dostala do finanční tísně, knihou se zabýval devět let. Z díla ale nakonec neměl ani rubl – odmítl vydělat peníze na něčem, co vzniklo jako památka pro pozůstalé.

V důsledku své činnosti byl Dmitrijev jmenován tajemníkem Petrozavodské komise pro obnovení práv rehabilitovaných obětí politických represí a v roce 2002 se stal (a stále je) členem organizace stejného jména na republikové úrovni, která zastřešuje celou Karélii. Je členem Karelské pobočky Memorial a v roce 2014 se stal jejím předsedou. Za svůj život získal mnohá ocenění, například Zlaté pero Ruska nebo polský Kříž za zásluhy.

Práce ve stínu soudu

O dalších pár let později se historikovi dostalo poněkud jiné pozornosti. V prosinci 2016 byl obžalován z podílení se na tvorbě dětské pornografie a na sexuálním obtěžování své adoptované dcery. U něj doma v počítači totiž byly nalezeny její nahé fotky z doby, když jí bylo čtyři, pět a sedm let. Incident s osaháváním se měl stát, když jí bylo osm.

Dmitrijev a jeho bývalá žena si dívku adoptovali ve třech letech. Vědec poté vypovídal, že byla podvyživená a ve špatném zdravotním stavu, proto pořizoval její fotografie, aby dokumentoval její růst. Zmíněné osahávání, které mělo být sexuální povahy, vysvětlil rovněž jako kontrolu zdravotního stavu, jež doložil i dívčinou zdravotní dokumentací.

Orgány v Petrozavodsku nejprve zatkli Dmitrijeva v prosinci 2016 za dětskou pornografii. Až později přidali obvinění nenásilné sexuální zneužívání nezletilé, jež bylo založeno čistě na těch fotografiích. Dále ho obvinili z „nelegálního vlastnění součástí střelné zbraně“, protože vyšetřovatelé u něj našli kus nefunkční pušky ze sovětské éry. V roce 2017 forenzní experti, doporučení úřadem žalobce, nenašli na fotkách žádný náznak pornografie.