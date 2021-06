Fotbalové Euro rozděluje Británii a EU, která varuje před davy na stadionech

Fotbaloví fanoušci se mohou těšit z plné arény a cizinci ze vstupu bez karantény jen v Budapešti. Za Lamanšským průlivem jsou ale pravidla jiná. Například v londýnskem Wembley, kde v úterý večer hrál český tým s Anglií, mohli diváci obsadit nanejvýš čtvrtinu míst.

Většina návštěvníků ze zahraničí, pokud nepřichází ze zeleného seznamu zemí jako Austrálie, Irsko nebo Island, navíc musí do desetidenní karantény. Britská média píší, že restrikce při cestování do ostrovní země by se mohly uvolnit v srpnu, ale jen u těch, kdo získali dvě dávky vakcíny proti koronaviru.

V Británii totiž i přes vysokou proočkovanost denně přibyde na deset tisíc nakažených. V zemi se také šíří mutace delta a kabinet nechce nic podcenit. Evropská fotbalová federace nicméně britskou vládu přemluvila, aby na semifinále i finále pustila šedesát tisíc lidí bez nutné izolace.

Zda se pravidla pro zahraniční návštěvníky v závěru Eura změní, zatím není jasné

„Uděláme vše, co je nutné, abychom ochránili zemi před koronavirem. To je samozřejmě naše priorita,“ řekl britský premiér Boris Johnson. Kapacita londýnského stadionu Wembley byla zvýšena na více než šedesát tisíc diváků, kteří mají zaplnit 75 procent hlediště na závěrečné tři duely turnaje.

Všichni návštěvníci zápasů budou muset mít negativní výsledek testu na koronavirus nebo potvrzení o dokončeném očkování. Zatím není jasné, zda se na závěr Eura změní pravidla pro zahraniční návštěvníky. „Tento turnaj představuje pro lidi světlo naděje. Ukazuje, že se vracíme k normálnějšímu způsobu života, a tohle je další krok na této cestě,“ uvedl prezident UEFA Aleksander Čeferin.