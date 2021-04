Bez ruského plynu a ropy se obejdeme. Rusko bez jejich prodeje ne, říká Bartuška

Žádnou hrozbu nevidí ani v tom, že by jaderné elektrárně došlo palivo. Zásoby má na tři roky a pak umí koupit další případně odjinud. „Máme vcelku unikátní znalosti, díky tomu, že reaktor v Dukovanech i v Temelíně se vyráběl u nás, ve Škodě Plzeň. Jak UJV Řež, tak samotný ČEZ mají znalost takzvané reaktorové mřížky, čili jsme schopni si to palivo objednat poměrně přesně, o to bych se vcelku nebál. Ani pro palivo pro Temelín. Myslím si, že v tomhle směru vydíratelní nejsme,“ uvedl Bartuška.

Ropa a plyn

Strach není podle diskutujících na místě ani v případě dodávek ropy a zemního plynu. Bartuška připomněl, že jsou to přesně dva roky, co se 19. dubna zastavil ropovod Družba.

„Nikoliv, protože by ho zastavili Rusové, zastavili jsme ho my, Evropané, protože ropa byla špinavá, plná chloridu. Rusko ztratilo dva měsíce exportu, nějakých deset miliard dolarů. A my jsme všichni byli bez problémů, auta dál jezdila. Máme ropovod z Německa, máme strategické rezervy, i my, i Polsko, Maďarsko, Slovensko. Všichni jsme to zvládli,“ zdůraznil.

V případě plynu Rusko „zavřít kohoutky“ nemůže už vůbec, protože veškerý do Česka dodává přes burzu v Rotterdamu. „Zda je fyzicky ruský, norský, nebo alžírský, je vcelku lhostejné,“ dodal Bartuška.

Upozornil, že sedmdesát pět procent příjmů ruského státu přichází z ropy a zemního plynu, takže konec dodávek by byl riskantní hlavně pro Rusko.

Také podle Bureše by zastavení dodávek šlo dlouhodobě realizovat jen těžko.„Rusko ztrácí konkurenceschopnost v poslední dekádě poměrně výrazně a tohle je pro něj hlavní zdroj obživy, takže dlouhodobě si to nedovedu představit, i když krátkodobě samozřejmě vůči vybraným partnerům, pokud upřednostní jiné než ekonomické cíle, si to představit lze. Ale nesmí to být zásadní odběratelé,“ uvedl.