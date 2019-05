Další zpoždění a potíže na Ukrajně. Čistá ropa z Ruska by měla do Česka přitéct až koncem května

Co se přesně odehrálo v Rusku a mělo za následek, že ropovodem Družba začala téct „špinavá“ ropa, nikdo pořádně neví. Vyšetřování zatím údajně odhalilo skupinu podniků, která za kontaminací stojí. Havárie takového rozsahu v historii evropského potrubního obchodu s ropou ještě nenastala a podle některých odborníků bude Rusko jen těžce získávat zpět poškozenou důvěru. „Příčina znečištění není zcela jasná a ruská strana bude určitě muset přijmout zásadní opatření ke zvýšení bezpečnosti a kontroly kvality. Stát se může leccos, ale je třeba to rychle odhalit. Největším problémem je obrovský rozsah znečištění, kam přečerpat a uskladnit kontaminovanou ropu, to potrvá ještě měsíce. A bude to mít nepochybně i obchodní důsledky,“ konstatuje výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor.

Pokud by se ropa znečištěná organickým chloridem dostala do rafinerií a začala se zpracovávat, hrozilo by poškození rafinerií, které by mohlo ochromit chod Polska, Německa, Maďarska a České republiky. Podle obchodníků kolísají hladiny organického chloridu mezi 150–330 částicemi na jeden milion (ppm), zatímco maximum je podle normy deset ppm. Obvyklá úroveň pak činí jedna až tři ppm.

Podle odborníků se v tuto chvíli všechny zainteresované strany snaží celý problém rychle vyřešit. Mezitím chybějící ropu nahrazují ze státních hmotných rezerv. Díky tomu nehrozí nedostatek ropných produktů pro koncové zákazníky. „Lze očekávat, že se celou záležitost podaří vyřešit dřív, než se státní hmotné rezervy vyčerpají. Následně dojde k obnovení státních hmotných rezerv a vše se vrátí do normálu,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Pokud by se však objevily nové komplikace, podle něho hrozí, že české hmotné rezervy nebudou stačit. „Pro takový případ bychom se měli domluvit s dalšími státy o možném zapůjčení hmotných rezerv,“ dodává.

Ruský provozovatel ropovodů Transněfť prohlásil, že odškodní všechny, kdo prokážou skutečnou újmu v důsledku kontaminace ropy v ropovodu Družba. Potvrdil to ve čtvrtek podle agentury Reuters místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozak. Ten také řekl, že plné posouzení rozsahu škod a výše kompenzací může trvat tři až čtyři týdny. Dodal, že na poskytnutí seznamu podniků, které by měly odškodné obdržet, je zatím příliš brzy. Pozornost se nyní podle něj soustředí na řešení důsledků kontaminace.

Ke kontaminaci ropy zřejmě došlo začátkem druhé poloviny dubna. V té době cena ropy Brent atakovala hranici 75 dolarů za barel. Od té doby však cena ropy na světových trzích klesla k 71 dolarům za barel. Samotný incident s kontaminovanou ropou nemá na trzích podle ekonomů tak výrazný cenotvorný efekt. Trhy se této události sice věnují, ale pohlížejí na ni zatím jako na logistický problém krátkého trvání. „Události tohoto typu zpravidla nemívají výrazné dopady na cenu. Někteří lokální obchodníci s ropnými produkty se této situace mohou pokusit využít ke zdražení, nicméně v případě, že se situace nebude dál vyhrocovat, nelze očekávat výrazné cenové dopady na trzích,“ míní hlavní ekonom BH Securities Křeček.

Obměna zásob je i v normálním provozu běžná a stát se snaží nakupovat za výhodných cenových podmínek. Výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor ale souhlasí s tím, že nyní budou muset být zásoby obnoveny pod tlakem, za situace zvýšené poptávky v regionu, a to není šťastná situace. „Nicméně světovými cenami ropy a pohonných hmot to nezacloumá, a ty jsou v současné době na přijatelné úrovni, žádné cenové maximum v současnosti neprožíváme. Celkově tedy věřím, že současná krize skončí bez dopadů na české spotřebitele,“ dodává.

S podobnými problémy se musela Česká republika potýkat například v letech 2016 až 2018, kdy proběhly dlouhodobé odstávky v rafineriích v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově. Při jednom z těchto případů se půl roku musela většina benzinu dovážet ze zahraničí, aby měli řidiči v Česku co natankovat. Ani tak však nedošlo k navýšení ceny, které by pak pocítili spotřebitelé. „Distributoři mohli tyto zvýšené náklady velmi snadno promítnout do svých cen a zdražit. Stačilo ale pouhé oznámení Správy státních hmotných rezerv, že jsme připraveni uvolnit nouzové zásoby, abychom zabránili spekulacím s cenou benzinu. Trh se uklidnil a po celou dobu odstávky rafinerie v Kralupech nad Vltavou benzin nezdražil a řidiči to vůbec nepocítili na své peněžence,“ uvedl k tomu už dříve předseda SSHR Pavel Švagr.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie také rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy, z čehož na litvínovskou rafinerii připadá téměř šest milionů tun.

Kralupská rafinerie naopak zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně.