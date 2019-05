Výroba nafty pro český trh je pokrytá do konce května. Pak se bude řešit, co dál

Jaký je aktuální stav zásob ropy po zápůjčkách Unipetrolu?

Zásob máme pořád dost. V rezervách máme ještě dvě třetiny zásob ropy. Na ropné produkty, tedy benzín a naftu, jsme v rezervách zatím sáhnout nemuseli. Takže bych chtěl ubezpečit, že zásobování trhu je zajištěno. Řidiči by neměli vůbec poznat, že ropovod Družba už třetí týden nefunguje. Pokud jde o benzín, ten se vyrábí v Kralupech nad Vltavou z arabské ropy, tam výroba běží normálně. A pokud jde o rafinérii v Litvínově, která vyrábí pro český trh naftu, tak výroba by měla být pokrytá do konce května.

Štěpán Křeček hlavní ekonom společnosti BH Securities „Celou záležitost lze kvalifikovat jako hospodářskou škodu velkého rozsahu, která ovlivnila chod řady zemí. Po vyšetření příčin by měla být navržena bezpečnostní opatření, která do budoucna účinně zabrání dalším možným kontaminacím.“



České rezervy jsou tady od toho, aby právě v takových případech pomáhaly. Takže od chvíle, kdy ropovod Družba neteče, jsme byli připraveni uvolnit nouzové zásoby a tu dobu překlenout. Samozřejmě se souhlasem vlády. A dokud tady nebude čistá ropa, tak jsme připraveni pomoct s nouzovými zásobami nejen ropy, ale i ropných produktů. Jak moc je kritická situace? Říkáte, že výroba nafty pro český trh je pokrytá jen na zhruba dva týdny, distributoři pohonných hmot mají zásoby zhruba na tutéž dobu, nouzové státní zásoby se ztenčily na 68 dní z původních zhruba 84. Co se bude dít, pokud ropa nepřiteče do Česka ani mezi 20. a 22. květnem, což je zatím poslední předpokládané datum obnovení? Jak se bude postupovat?

I s tou druhou zápůjčkou ropy by měl mít Unipetrol dost zásob, aby mohla rafinérie v Litvínově fungovat až do konce měsíce. Nechci teď spekulovat, jestli bude potřeba půjčit ještě další ropu. Uvidíme, kdy se podaří dostat čistou ropu do České republiky. Ale jak už zmínil ministr průmyslu Karel Havlíček, tak jsme připraveni zápůjčku v případě potřeby znovu zopakovat. Opakovat zápůjčky do nekonečna nejde, zásoby se tenčí.

Dokud ropovod nepoteče, tak jsme v pohotovosti a každý den sledujeme vývoj zásobování českého trhu pohonnými hmotami. Distributoři nám denně posílají aktuální čísla. Takže máme přehled i o jejich komerčních zásobách (ty jdou mimo státní nouzové zásoby) a v případě potřeby můžeme uvolnit i zmíněné státní nouzové zásoby ropných produktů.

Už před tím, než se stala tato událost s Družbou, mělo Česko v zásobnících podstav oproti tomu, co by jako členská země EU měla mít. Proč k tomu vůbec došlo a jak se to řeší?

Každá členská země EU by měla mít zásoby na 90 dní fungování státu. Tuto evropskou směrnici Česká republika v posledních třech letech neplní. A jak k tomu došlo? Zjednodušeně řečeno, jak rostla ekonomika, tak rostly také takzvané denní dovozy ropy a ropných produktů. A nouzové zásoby, které nám v roce 2016 stačily na 91 dní, se postupně zmenšily až na 83,7 dne. Pokud by ekonomika začala klesat, tak se ty denní dovozy, ze kterých se to počítá, sníží a zase se přiblížíme devadesáti dnům. Takže nic nám v rezervách neubylo, jen se za ty roky zvýšila spotřeba. Proč se ale zásoby nedoplnily?

Nákup ropy je velká investice, jde zhruba o miliardu korun, tak o ní musí rozhodnout vláda. Ta ale v minulosti nákup neodsouhlasila. Ale ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo materiál s návrhem nákupu ropy nebo ropných produktů v nejbližší době na vládu znovu předložit.

Jak budete řešit podstav teď v situaci, kdy poptávajících po surovině bude více? Nevytvoří tato poptávka tlak na růst ceny, což by znamenalo, že by Česko muselo nakoupit dražší ropu?

Samotné vrácení ropy, kterou jsme z českých rezerv půjčili Unipetrolu, bude postupné a může trvat až půl roku. Tady jdou náklady za Unipetrolem. A pokud jde o nákup další ropy, tak po případném souhlasu vlády by se musela nejdříve vypsat soutěž podle zákona o veřejných zakázkách. A při dodržení všech zákonných lhůt jsme někde na konci letošního roku. A vítěz takové zakázky by pak měl dalších šest měsíců na dodání ropy. To znamená, že kdyby vláda nákup teď odsouhlasila, tak nás bude zajímat cena při dodání zhruba za rok touhle dobou. A to už bude na trhu úplně jiná situace.