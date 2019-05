Čistá ruská ropa bude mít zpoždění, vláda tak v pondělí zřejmě projedná další zápůjčku pro Unipetrol

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do České republiky, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.

„Potvrzuji, že jednáme o další zápůjčce, přes víkend vše připravíme a s největší pravděpodobností vše půjde v pondělí na vládu. Pokud by to šlo až na další vládu, už by to bylo časově na hraně,“ řekl ministr s tím, že je o situaci kolem kontaminované ropy informován denně a průběžně o ní informuje také premiéra Andreje Babiše (ANO).

Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr po pátečním jednání pracovní skupiny Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO), ve které jsou zastoupeni představitelé největších firem na trhu s pohonnými hmotami, řekl, že druhá zápůjčka ropy pro Unipetrol by měla být maximálně ve stejné výši jako ta první, která byla na více než 100 tisíc tun ropy a snížila státní zásoby ropných produktů o deset dní. Před současnými problémy mělo Česko zásoby ropy a ropných produktů na více než 80 dní. Do rafinerie v Litvínově teče ropa ze státních rezerv od 1. května.