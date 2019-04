Vláda schválila poskytnutí ropy Unipetrolu ze státních rezerv

Vláda schválila poskytnutí ropy petrochemického holdingu Unipetrol ze státních hmotných rezerv. Bez dalších detailů to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Jde o reakci na to, že do Česka od pátku ropovodem Družba neteče žádná ropa, evropské státy ji ruské straně odmítly kvůli jejímu znečištění organickým chloridem. Mluvčí místopředsedy ruské vlády Dmitrij Kozak nicméně už v pondělí uvedl, že v poledne místního času (11:00 SELČ) už na hranici s Běloruskem dotekla ropovodem Družba čistá ropa.