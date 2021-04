Teherán začne obohacovat uran na 60 procent. Diplomaté přitom řeší záchranu jaderné dohody s Íránem

„Chtěli jste, abychom při rozhovorech měli prázdné ruce. Naše ruce jsou však plné,“ uvedl Rouhání s odkazem na současná jednání o oživení jaderné dohody mezi Íránem a světovými mocnostmi. „Obohacování na 60 procent je naší odpovědí na vaše zlo. Usekli jsme vám obě ruce, jednu odstředivkami IR-6, druhou šedesáti procenty,“ dodal. Odstředivky IR-6 obohacují uran rychleji než centrifugy první generace IR-1.

Rozhodnutí obohacovat uran padlo krátce poté, co Írán ohlásil problémy v Natanzu, které připsal izraelskému útoku. Před incidentem Teherán v zařízení spustil nové pokročilé odstředivky na obohacování uranu. Židovský stát obvinění z útoku nekomentoval, podle některých tamních médií však útočila izraelská zpravodajská služba Mosad. Bílý dům odmítl, že by byl do incidentu jakkoli zapojen.