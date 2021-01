Rusko chce, aby se USA vrátily k dohodě o jaderném programu Íránu. Washington je tomu nakloněn

Administrativa Baracka Obamy to tehdy prezentovala jako jeden ze svých největších zahraničněpolitických úspěchů. Dohoda s Íránem měla omezit jeho jaderný program. Nový americký prezident Joe Biden chce nyní navázat tam, kde kdysi jako viceprezident skončil.

„Pokud Írán začne znovu dodržovat dohodu, budeme i my. Společně s našimi spojenci a partnery bychom to ale využili k tomu, abychom usilovali o pevnější a trvalejší řešení,“ řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Prezident Donald Trump od mezinárodní dohody s Íránem odstoupil. A to přes informace inspektorů OSN, že dojednaná omezení Teherán neporušuje. V nástupu nového šéfa Bílého domu do funkce nyní Írán spatřuje příležitost, jak co nejrychleji zrušit americké sankce.

Írán čeká na kroky Spojených států

„Míč je teď na straně Spojených států. Washington opět musí začít plnit své závazky. Trumpova politická kariéra skončila, ale jaderná dohoda stále žije. Veškeré jeho snahy ji zničit byly neúspěšné, selhal,“ poznamenal íránský prezident Hasan Rúhání.

Dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán uzavřely s Íránem Spojené státy, Čína, Británie, Francie, Německo a Rusko. A Moskva změnu v kurzu současné americké politiky vítá.

„Děláme všechno, co je v našich silách, abychom našli cestu k tomu, aby všichni signatáři – Írán, evropské státy i Čína – začali plnit své závazky,“ uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Izrael dohodu nadále kritizuje

Naopak jeden z nejdůležitějších amerických spojenců v regionu dohodu už od počátku hlasitě kritizuje. Izrael tvrdí, že Teherán o svém jaderném programu lže a nedá se mu věřit.

„Návrat k jaderné dohodě z roku 2015 nebo k nějaké její vylepšené verzi je špatné a chybné rozhodnutí z funkčního a strategického hlediska,“ prohlásil izraelský náčelník generálního štábu armády Aviv Kochavi.

Íránská vláda vzkázala, že k návratu k dohodě nemá Washington nekonečné množství času. Svůj tlak Teherán stupňuje i plánem dalšího navyšování obohacování uranu, pokud budou ekonomické sankce stále platit.