Ukrajinu znervózňují ruské manévry u hranic. Kreml vzkázal, že dělá, co uzná za vhodné

Velitel ukrajinských sil Ruslan Chomčak v úterý upozornil, že Rusko přesouvá k ukrajinským hranicím své síly a toto jednání označil za hrozbu pro Ukrajinu.

„Ruská federace přemisťuje svá vojska v rámci svého území, jak uzná za vhodné. Žádnou hrozbu to pro nikoho nepředstavuje,“ reagoval podle agentury Interfax kremelský mluvčí Dmitrij Peskov na dotaz ukrajinského novináře, s čím přemisťování sil souvisí.

Mluvčí vysvětlil, že manévry mají zajistit bezpečnost: „Po obvodu ruských hranic je pozorována zvýšená aktivita ozbrojených sil NATO, dalších organizací i jednotlivých zemí. To všechno nás nutí být ve střehu.“ Moskva pak obvinila Ukrajinu z vyostření napětí na východě vlastní země.

Ukrajinský ministr zahraničí Kuleba ve čtvrtek o situaci hovořil s generální tajemnicí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Helgou Schmidovou, upřesnila ukrajinská agentura UNN. Kuleba uvedl, že vítá nedávné rozhodnutí OBSE prodloužit speciální monitorovací misi na Ukrajině a její rozpočet.

Peskov také ve čtvrtek popřel, že by ruské ozbrojené síly byly zapojeny do rusko-ukrajinské války na Donbasu. To dlouhodobě tvrdí nejenom Kyjev, který o tom přinesl řadu důkazů, ale i mnoho západních zemí. České ministerstvo zahraničí hovoří o Donbasu jako o dočasně okupovaném území pod kontrolou sil Ruské federace.

Zhoršení

Situace na východě Ukrajiny se v poslední době zhoršila. V pondělí ukrajinská armáda informovala o čtyřech zabitých ukrajinských vojácích a dvou zraněných. Separatisté bojující po boku ruských občanů naopak obvinili ukrajinskou stranu z ostřelování.

O Ukrajině jednali v úterý francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Shodli se na nutnosti uspořádání dalšího jednání takzvané normandské čtyřky – tedy Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny – která se schází s deklarovaným cílem ukončit rusko-ukrajinskou válku.

Ta si podle Kyjeva od roku 2014, kdy Rusko zahájilo vojenskou okupaci ukrajinského Krymu a vyslalo své bojovníky na východ Ukrajiny do oblasti Donbasu, vyžádal na 14 tisíc mrtvých.