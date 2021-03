Reakce na volební fiasko CDU se vrší. Pro konzervativce je to budíček, řekl Söder

„Gratuluji ke znovuzvolení, je to jejich osobní úspěch,“ řekl předseda CDU Laschet v úvodu prohlášení na adresu porýnsko-falcké ministerské předsedkyně Malu Dreyerové (SPD) a bádensko-württemberského premiéra Winfrieda Kretschmanna (Zelení). „Pro nás je ale výsledek stručně a jasně zklamáním,“ prohlásil. Dodal, že je nutné připomenout, že k úspěchu Zelených přispěla i CDU, která je prozatím v Bádensku-Württembersku slabší stranou vládní koalice.

Podle Lascheta nedělní volební neúspěch nebude mít na jeho kancléřskou kandidaturu dopad. Uvedl rovněž, že CDU nyní musí před zářijovými parlamentními volbami společně napnout síly a že ministři spolkové vlády musí odvádět vyšší výkon při zvládání pandemie nemoci covid-19. Problémy v boji s koronavirem považuje ze jednu z příčin neúspěchu.

Zelený hlas

„Důvěra v politiku je podlomena,“ řekla o všeobecném výsledku voleb Baerbocková. „Je ale zajímavé, že Zelení dokázali získat volební zisky i v této složité době,“ poznamenal její kolega Robert Habeck, který se s političkou dělí o předsednický post ekologické strany. Podle něho je vítězství v Bádensku-Württembersku a zdvojnásobení podpory v Porýní-Falci důkazem, že veřejnost práci Zelených důvěřuje.

Úspěch chtějí Zelení podle Habecka zaznamenat i v zářijových spolkových volbách. Po těch zemských nyní v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci mají dohromady většinu strany Zelených, sociálních demokratů (SPD) a liberálů (FDP). Tato možnost se po nadcházejících zářijových parlamentních volbách může nabídnout i na spolkové úrovni, což by znamenalo odchod CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové do opozice.

Baerbocková na konferenci nechtěla o kancléřských ambicích Zelených spekulovat, uvedla ale, že ekologická strana by upřednostnila takovou vládní koalici, která by se co nejvíce soustředila na ochranu klimatu.