Macron vyzval k zesílení boje proti islamistům v Sahelu, pochválil i Česko

Macron ocenil, že od loňského summitu v Pau na jihozápadě Francie, kde ohlásil vznik společného velení a vyslání dalších francouzských posil do západní Afriky, se podařilo dosáhnout „skutečných výsledků“ v oblasti, kde se stýkají hranice tří států: Mali, Nigeru a Burkina Fasa.

Hlavní protivník, sahelská odnož teroristické organizace Islámský stát (francouzskou zkratkou EIGS), podle prezidenta utrpěl citelné ztráty. Avšak skupiny napojené na al-Káidu nadále představují hrozbu pro region. Macron slíbil podniknout „zesílenou akci“, která by těmto organizacím měla „useknout hlavu“.

Prezident se nezmínil o zmenšení sil nasazených do protiteroristické operace Barkhane, upozornila AFP a dodala, že do této francouzské operace v subsaharském Sahelu je nasazeno přibližně 5100 vojáků. Jako odvážné uvítal rozhodnutí čadského prezidenta vyslat do oblasti bojů dvanáct set vojáků.