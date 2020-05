Konkurenční boj teroristů. IS a al-Káida spolu válčí v africkém Sahelu

IS se dostal do křížku se skupinami podporovanými al-Káidou už v minulosti na jiných místech –⁠ v Jemenu, Somálsku nebo Sýrii. Bojoval s nimi o vliv, členy i zdroje.

V květnu vydal o situaci přehled ve svém týdeníku An-Naba a obsah se zásadně liší od předchozího tvrzení, podle nějž IS v Sahelu s al-Káidou spolupracuje, píše web stanice BBC.

Jejich soupeření může ovlivnit operace radikálů proti místním i zahraničním armádám nasazeným v Sahelu, kde obě skupiny své akce v poslední době stupňují.

Těžké boje trvají podle IS od poloviny dubna

V nové zprávě stojí, že lidé al-Káidy útočí na členy IS v Mali a Burkině Faso. JNIM na rozkaz svých velitelů od dubna shromáždila velký počet bojovníků s cílem útočit na IS. Tato skupina také blokuje dodávky pohonných hmot pro bojovníky IS a vězní místní obyvatele podezírané z podpory IS.

Stupňování těchto nepřátelských akcí podle IS souvisí s operacemi proti IS vedenými africkými a francouzskými vojáky v Sahelu –⁠ JNIM situace využila k nepřátelským akcím proti IS.

JNIM podle zprávy souhlasila s tím, že bude jednat s malijskou vládou, a uzavřela už mír s provládními i protivládními silami a kmeny v Mali. IS chtěl tuto ochotu JNIM k dialogu s vládou využít k propagandě, která měla oslabit pověst al-Káidy.

Podle zprávy trvají těžké boje obou táborů od 17. dubna. Minulý týden se objevilo prohlášení připisované JNIM. Tvrdí se v něm, že al-Káida rozhodně odmítla návrh IS na příměří podmíněné tím, že JNIM vyplatí odškodné za zabité bojovníky IS a propustí vězně této skupiny.