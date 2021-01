Britská vláda chce chránit pomníky před „vrtochy rozvášněných davů“. Chystá na to zákon

Britská vláda chystá nový zákon, který by měl lépe chránit sochy a další pomníky v ulicích. Úprava legislativy je reakcí na loňské demonstrace proti rasismu, při kterých z ulic britských měst zmizelo několik kontroverzních pomníků. Podle návrhu zákona, který by měl platit pouze v Anglii, by musely při jakékoli změně či snaze o odstranění památníků vydat úřady stavební povolení.