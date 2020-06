Spor o sochy připomínající období rasismu v USA. Smutné, říká o jejich zániku Trump

Aktivisté a historici už léta požadují, aby se pomníky odstranily nebo přinejmenším zasadily do správného kontextu. Trump je ale pro to symboly zachovat. „Jsem smutný, když vidím, jak je historie a kultura naší skvělé země ničena odstraňováním našich krásných soch a památníků. Historii nemůžete změnit, ale poučit se z ní,“ napsal prezident na Twitteru.

Dejme sochy do muzeí, navrhuje potomek jednoho z předních generálů

Sám potomek kontroverzního generála Leeho souhlasí s tím, aby sochy oslavující jeho předka zmizely z veřejného prostoru. „Pokud padne rozhodnutí tyto sochy (generála Leeho) odstranit, pak je to v pořádku,“ uvedl 54letý prapravnuk konfederačního generála v rozhovoru pro CNN.

„Vhodné“ by podle něj bylo, aby se sochy jeho předka přesunuly z ulic do muzeí, kde by mohly být vystaveny ve správném historickém kontextu. „Skutečně si myslíme, že by generál Lee nikdy nepodporoval takovýto druh násilí. Nikdy by netoleroval nenávistné výroky a násilné akce zastánců nadřazenosti bílé rasy, Ku-Klux-Klanu a neonacistů,“ dodal.

Podle jiného potomka jižanského vojáka je nesmysl se soch zbavovat. „Vy všichni jste přirozeně přejmenovali města a ulice, abyste skoncovali s ukrutnými a represivními vládami, nechtěli jste (jejich představitelw) takto uctívat. Ale to je úplně odlišné od Konfederace. Tohle byli ctihodní muži, kteří bojovali, aby bránili své domy,“ konstatoval člen organizace Synové konfederačních veteránůJoseph Judson Smith III.

Památníky konfederačním vojákům lze nalézt ve 24 amerických státech. Nejde přitom jen o státy na jihu USA, na severu země je jich 24 a dalších 21 ve státech, které za války Severu proti Jihu neexistovaly.

V reakci na násilí ve Virginii odstranila četa pomníky ve středu v Baltimoru. „Po činech domácího terorismu spáchaných o víkendu rasisty v Charlottesvillu musejí města okamžitě tyto pomníky odstranit,“ sdělil člen baltimorské městské rady Brandon Scott.

Místní vesměs chápali, že konfederační sousoší mohlo Afroameričany urážet. Považovali ho ale za zdařilé dílo. „Nejsem si zároveň jistá, že nahrazení těchto soch a odstranění historických připomínek bude skutečným řešením hlubších problémů, které tu máme, jako je rasová nerovnost,“ podotkla kněžka episkopální církve v Baltimoru Joanne Tetraultová.

Stát Maryland, kde leží Baltimore, sice nebyl mezi státy, které za sporů kolem otrokářství vystoupily z tehdejší Unie, ale v konfederačním vojsku jižanských států bojovalo přes 20 tisíc jeho občanů, zatímco za Unii trojnásobek. V Baltimoru je kromě soch obou generálů množství dalších upomínek na toto období amerických dějin.

Debata o odstranění poukazů na konfederační období se vede ale i jinde v USA. Sochy konfederačních vojáků už nechali odvézt z Gainesvillu na Floridě a z Durhamu v Severní Karolíně. Chystá se i odstranění památníku v texaském San Antoniu.