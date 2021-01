Polsko chystá zákon na omezení moci Facebooku a Twitteru

Chystaný zákon o svobodě slova na internetu počítá podle listu Gazeta Wyborcza se vznikem rady, která by mohla nařídit sociálním médiím obnovit odstraněný obsah, pokud je v souladu s polskými zákony.

Mohla by také udělovat pokuty sahající od padesáti tisíc po 50 milionů zlotých (asi od 288 tisíc po 288 milionů korun), pohrozil ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Pět členů rady by volili poslanci třípětinovou většinou na šest let.

„Svoboda slova a svobodná debata je podstatou demokracie,“ prohlásil Ziobro. Stát podle něj musí zajistit polským občanům na internetu a v globálních sociálních sítích základní práva a svobody zaručené polskou ústavou. K tomu je nezbytný právní rámec, který umožní vynutit si respektování polského práva i globálními hráči.

Gazeta Wyborcza: Návrh může způsobit rozkol ve vládě

V současnosti to podle ministra není možné a sama sociální média svévolně a arbitrárně rozhodují, co budou cenzurovat, co odstraní a jaké účty zablokují. Rada by posuzovala odvolání uživatelů ohledně stanovisek sociálních sítí. Na rozhodnutí by měla mít sedm dnů. Proti němu bude možné odvolat se ke správnímu soudu.

Provozovatelé sociálních sítí by měli povinnost ustavit v Polsku své zástupce zplnomocněné k jednání s radou a soudy. Podobná pravidla podle polského ministerstva již platí v Německu a Francii. Návrhem by se vláda měla zabývat v příštích dnech.