Amerika je rozdělená dlouhodobě, ale nyní se situace ještě zhoršila, soudí někteří čeští exvelvyslanci v USA

Vpád příznivců Donalda Trumpa do Kapitolu si vyžádal pět obětí. Přímo v prostorách budovy zastřelil - zřejmě člen ochranky Kapitolu v civilu - veteránku amerických vzdušných sil (Air Force) Ashley Babbittovou (35), která sloužila na misích v Afghánistánu a Iráku a později byla nasazena také v Kuvajtu a Kataru. Babbittová se spolu s dalším demonstranty snažila proniknout do budovy.

Také Martin Palouš souhlasí s tím, že polarizace v USA začala již před dvaceti lety. „Nelze za vše vinit Trumpa, to by bylo nebezpečné, protože by to zamezilo vidět širší souvislost,“ řekl s tím, že Trump je možná symptomem, ale ne jedinou příčinou.

Palouš se navíc domnívá, že v současné době prožíváme podstatnou změnu celého světa. „Jev, který pozorujeme v USA, lze pozorovat i jinde.“

Republikáni si musí podle něho najít své cíle a zvolit strategii do příštích dvou let, kdy budou další dílčí volby do Kongresu. Podle Palouše bude strana hledat nový počátek a snahu, jak prosadit své myšlenky, i když situace se změnila v její neprospěch. Pohled na Trumpa pak v ní očekává mnohem střízlivější, než byl doposud. Palouš dodal, že Trumpovo období skončilo, že svým chováním v posledních týdnech promarnil svůj možný budoucí potenciál.

Bývalý velvyslanec v USA a současný představitel Česka při OECD Petr Gandalovič řekl, že ho zaskočil rozsah násilí během útoku na Kapitol a překvapilo ho, že se demonstrantům masivně podařilo projít do Kongresu. Nesouhlasí však se Žantovským a Paloušem a nedomnívá se, že by k polarizaci došlo před 20 lety. Jako argument uvedl rozdělení společnosti během občanské války či třeba během války ve Vietnamu. Amerika se podle něho vyvíjí, hlavně demograficky. Rasové, národnostní poměry z minulosti už neplatí, Amerika je jiná. „Jsou lidé, kteří to nevidí rádi,“ konstatoval. Situaci navíc ztěžuje i vlivná role sociálních médií.

Současná situace podle něj naruší snahu Trumpa vrátit se do aktivní politiky. Nynější odchod ze scény musel odradit značnou část lidí, kteří ho v dobré víře volili, soudí Gandalovič. Způsobil podle něj republikánům problém, ze kterého se budou těžko dostávat.

Exvelvyslanec dodal, že Trumpovi zbude jen tvrdé jádro, které mu k návratu do politiky stačit nebude. Zároveň by však nechtěl „zahazovat“ celé trumpovské období, s odstupem se řada kroků současného prezidenta (například v ekonomice či na Blízkém východě) vyzdvihne, podobně jako tomu bylo u Richarda Nixona, který musel odstoupit v důsledku aféry Watergate.