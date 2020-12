Veto unijního rozpočtu i záchranného fondu trvá. Schválíme jej i bez Polska a Maďarska, varují ostatní státy

Podle obou zemí, s nimiž již několik let vedou unijní orgány řízení právě kvůli obavám z omezování nezávislosti justice či médií, však nemá podmíněnost oporu v unijních smlouvách. „Potvrdili jsme si, že stojíme při sobě. Nedáme příležitost jakýmkoli snahám usilujícím o nabourání této spolupráce,“ uvedl v pondělí šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó, který se sešel se svým polským protějškem Zbigniewem Rauem.

Ostatní členské země se snaží tlačit na Varšavu a Budapešť, aby své veto odvolaly. O větších šancích diplomaté hovoří na straně Polska, které má být po jihoevropských zemích třetím největším příjemcem peněz z fondu obnovy a na unijní finance zásadně spoléhá také kvůli pomoci s omezováním emisí.

Obě země by měly do čtvrtka zaujmout stanovisko, tvrdí diplomaté

Mezi polskými vládními politiky se v posledních dnech objevily rozdílné názory na možný ústupek. Vicepremiér Jaroslaw Gowin minulý týden prohlásil, že by Varšava mohla veto za určitých podmínek stáhnout, i když by podmíněnost u čerpání peněz zůstala. Premiér Mateusz Morawiecki to však později odmítl.

Diplomaté hovoří o tom, že Budapešť a Varšava by nejpozději do čtvrtečního summitu měly dát jasně najevo, jestli budou ochotny rozpočet a fond podpořit. Francouzský ministr pro evropské záležitosti Clement Baune v neděli oběma zemím nicméně vzkázal, že ústupků ve spojení peněz a vlády práva se nedočkají. „Naše pozice je jasná. Neobětujeme ani fond obnovy, ani vládu práva,“ řekl listu Journal du Dimanche.