Dayton ukončil válku, funkční stát ale nezajistil. I po 25 letech zůstává Bosna rukojmím nacionalistů

„Od roku 2006 jsme viděli dosti plochý přístup ze strany EU či USA. EU se k Bosně a Hercegovině často chovala ve smyslu: vy udělejte to, co po vás chceme, nebo se s vámi nemáme co bavit. Tento přístup je velmi necitlivý ke specifikům Bosny a Hercegoviny, kde politická rozhodnutí často získávají epické konotace odkazující nejen k poslední válce, ale i k ještě dřívějším konfliktům. Často se tak stalo, že nějaké dílčí kroky týkající se přibližování s EU či NATO vyvolaly v Bosně a Hercegovině hlubokou politickou krizi,“ uvádí Dopita.

Zatímco dříve těchto pravomocí zhusta využíval, v poslední více než dekádě do dění v zemi moc nezasahuje a jeho kroky jsou do velké míry závislé na – často nepravděpodobné – shodě všech zahraničních aktérů. Mezinárodní společenství už od roku 2006 plánuje uzavření úřadu, napětí mezi konstitutivními národy mu to však stále neumožňuje. Chorvati a Bosňáci si navíc přejí jeho zachování, zatímco Srbové s ním roky bojují a odmítají uznat některá jeho rozhodnutí.

Soud ve zdůvodnění rozsudku mimo jiné poukázal na to, že od podpisu dohod v Daytonu už Bosna vstoupila do Rady Evropy, zapojila se do partnerského programu s NATO a podepsala asociační dohodu s Evropskou unií. To podle něj svědčí o politické stabilizaci v zemi a Bosna je povinna v souladu s mezinárodními normami změnit diskriminační ustanovení, která dříve měla své opodstatnění.

Expert: Reforma je možná

Názory na možnou reformu daytonského systému se různí. Například Sewer se domnívá, že pokud budou voliči stále preferovat nacionalistické strany, nic se nezmění. „Nemyslím si, že je možné přivést vládnoucí strany k tomu, aby to (systém) změnily způsobem, který je odstaví od moci,“ říká bývalý diplomat s tím, že vládnoucí kruhy ze systému profitují.

Dopita se nicméně domnívá, že určitá reforma je i za současného stavu možná. „Dle mého je důležitým krokem reforma Ústavního soudu, ze kterého by měli odejít tři mezinárodně jmenovaní soudci (viz Fakta výše – pozn. red.). Jejich přítomnost umožňuje přehlasování představitelů hned dvou národů najednou, jak se to již stalo. Přehlasované strany ale často odmítají výnos soudu respektovat, což snižuje jeho celkovou autoritu. Navíc to vede k vyhroceným situacím, jako bylo referendum v Republice srbské v roce 2016.“

Republika srbská tehdy uspořádala referendum o tom, zda mezi svátky RS zařadit 9. leden. V tento den v roce 1992 ustavili bosenští Srbové svou republiku nezávislou na Sarajevu, kterou později, 7. dubna téhož roku, vyhlásili jako Republiku srbskou. Centrální ústavní soud označil referendum za protiústavní. V oslavách viděl diskriminaci muslimských Bosňáků a katolických Chorvatů, protože připadaly na jeden ze dnů pravoslavných vánočních svátků.

Referendum se i přes verdikt konalo a lidé v něm svátek schválili (bosňáčtí obyvatelé referendum bojkotovali). Úřady RS poté zavedli 9. leden jako Den republiky, byť byl svátek nakonec prohlášen za sekulární.

„Dle stávající ústavy lze reformu Ústavního soudu udělat obyčejným zákonem, není potřeba ústavní zákon. Tato reforma by zásadně stabilizovala vztahy mezi Bosňáky a Srby,“ dodává odborník z Ústavu mezinárodních vztahů.

Prostor pro změny vidí i jinde. „Dále je potřeba do budoucna nějak zamezit přehlasovávání u voleb do předsednictva Bosny a Hercegoviny z volební jednotky Federace. Zde je více různých možností, ale odstranění přehlasovávání u voleb do předsednictva by uklidnilo vztahy mezi Bosňáky a Chorvaty,“ doplňuje Dopita.

Rozpadne se Bosna?

Podle některých analytiků by mohlo protahování současného stavu bez reformy systému vyústit až v rozpad Bosny a Hercegoviny. Poukazují v této souvislosti zejména na separatistické tendence Srbů. Zároveň však připouštějí, že pro takový vývoj je klíčový postoj mnoha zahraničních aktérů, především pak vlastního Srbska. A jak uvádí třeba diplomat Sewer, případné odtržení Republiky srbské by dostalo Bělehrad do velmi složité pozice.

„Buď by (Srbové) nezávislost Republiky srbské uznali, v kterémžto případě by se vzdali svých vlastních ambicí na připojení se k Evropě (…), nebo by nezávislou Republiku srbskou neuznali, v kterémžto případě by byly naštvané nacionalistické síly uvnitř Srbska.“

Výzkumník Timothy Less z University of Cambridge si nicméně situaci příznivou pro odtržení bosenských Srbů představit umí. Nastala by podle něj za podmínky, že by se balkánským zemím vzdálila vidina členství v EU a současně by se USA rozhodly vymanit Srbsko z vlivu Moskvy, která Srby podporuje v boji proti uznání Kosova. USA by pak v zájmu získání Srbska mohly rezignovat na multietnicitu Balkánu a Bělehrad by zase bez vidiny blízkého členství v EU ztratil důvod krotit srbský nacionalismus, míní Less.

Výsledkem by podle něj mohlo být uznání Kosova Srbskem, za což by však Bělehrad požadoval něco na oplátku, aby tento krok obhájil před vlastním obyvatelstvem. Onou kýženou protiváhou by mohlo být právě „nepřekážení“ USA (či Západu obecně) v připojení RS k Srbsku, za což by se zase „nové“ Srbsko odvděčilo rezignací na spojenectví s Moskvou a přistoupením k Západu a NATO. Chorvatsko by pak připojilo západní Hercegovinu a ze současné multietnické Bosny by zbyl malý, převážně bosňácký stát.

Dodejme však, že Less uvažoval v kontextu současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa, kterého označuje za nacionalistu a rozvraceče, jenž má pramalý zájem o multikulturalismus a jemuž nezáleží na ztrátě důvěry ze strany současného bosenského státu. Po nadcházející změně v Bílém domě tak mohou být výchozí předpoklady zcela jiné.

Jak navíc upozorňuje Edward P. Joseph, bývalý zástupce šéfa mise OBSE v Kosovu, podobné úvahy – stejně jako třeba ty o výměně území mezi Srbskem a Kosovem – zcela opomíjejí dopad, jaký by takové změny mohly mít na místní obyvatele. Zejména pak na ty, kteří by měli tu smůlu, že by se ocitli na „špatné“ straně hranice, tedy v pozici menšiny. Takovéto územní úpravy by tak podle Josepha měly na svědomí další desítky tisíc uprchlíků a vysídlenců.