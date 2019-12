Nikdo nám nevěřil, vzpomíná muž, který zatkl prvního válečného zločince od druhé světové války

Když si vybavíte okamžik zatčení Slavko Dokmanoviće, je to pro vás nejsilnější okamžik profesní kariéry?

Naprosto, určitě. My jsme na přípravě pracovali v podstatě šest měsíců, protože to bylo nevyzkoušené a nikdo nevěřil, že se to podaří. Od Norimberku to byl první případ, kdy se mezinárodní společenství pokusilo zatknout válečného zločince. My jsme se dostali do situace, že jsme zkoušeli něco nevyzkoušeného a když se nám to potom povedlo, tak to byla obrovská profesní satisfakce.

A průlom to byl v tom, že to byl první válečný zločinec? Protože v konfliktu v bývalé Jugoslávii nepochybně byli a jsou lidé, kteří zavinili smrt mnohem více lidí než Dokmanović.

U Dokmanoviće nešlo o to, jakým způsobem byl ve válečných zločinech zapojený. Šlo o to, že do té doby všichni tvrdili, že není možné zločince zatýkat. V té době NATO zastávalo pozici Daytonské dohody, že jejich mandát v Bosně a Hercegovině je implementační a mise má stabilizovat situaci. Tvrdili, že v případě, že začnou zatýkat válečné zločince, tak se místní populace otočí proti nim a poškodí to jejich mandát.

Státy bývalé Jugoslávie neměly zájem na žádném zatýkání, takže my jsme se pokusili udělat něco, co nikdo neudělal, abychom dokázali, že to je možné. To byl precedent a když se nám to potom podařilo, tak prokurátorka mohla jít na mezinárodní společenství a řekla, podívejte se, můj úřad to provedl a vy máte 60 tisíc vojáků v Bosně a Hercegovině a nejste schopni někoho zatknout.