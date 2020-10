Umírají pro toho, kdo si je zaplatí. Žoldnéři v současnosti vstupují téměř do všech konfliktů

V posledních dnech se množí zprávy o tom, že do Náhorního Karabachu míří stovky nájemných bojovníků, hlavně ze Sýrie a z Libye. Podle syrských nezávislých zdrojů jich asi 850 jelo přes Turecko do Ázerbájdžánu, ale někteří i do Arménie.

„Arménie musí okamžitě ukončit své útoky a poslat zpátky žoldnéře a teroristy, které si dovezla ze zahraničí,“ vyjádřil se k záležitosti turecký ministr obrany Hulusi Akar.